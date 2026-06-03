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Wetter-Phänomen

Schafskälte: Kommt es jetzt zum Wetter-Sturz?

© Getty Images
Pünktlich zur Schafskälte könnte es noch einmal kalt werden.
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Viele Menschen freuen sich Anfang Juni bereits auf sommerliche Temperaturen. Doch oft folgt genau dann ein überraschender Wetterdämpfer: Die sogenannte Schafskälte bringt kühle Luft, Regen und deutlich niedrigere Temperaturen nach Mitteleuropa. Auch heuer deuten Wettermodelle darauf hin, dass sich dieses bekannte Wetterphänomen wieder bemerkbar machen könnte.

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Die Schafskälte tritt typischerweise zwischen dem 4. und 20. Juni auf, am häufigsten rund um den Zeitraum vom 10. bis 15. Juni. Meteorologen verstehen darunter einen markanten Temperaturrückgang, der durch das Einströmen kühler Luftmassen aus dem Nordatlantik oder aus nördlichen Breiten verursacht wird. Nach ersten sommerlichen Tagen kann das Thermometer innerhalb kurzer Zeit um mehrere Grad fallen.

Ihren Namen verdankt die Schafskälte der Landwirtschaft. Traditionell werden Schafe im späten Frühjahr geschoren. Fällt kurz danach eine Wetterphase mit Regen, Wind und niedrigen Temperaturen zusammen, können die Tiere ohne ihr schützendes Wollkleid besonders stark auskühlen. Aus dieser Erfahrung entstand der Begriff, der sich bis heute gehalten hat.

Kälteres Wetter

Typisch für die Schafskälte sind wechselhaftes Wetter, häufige Regenschauer und Tageshöchstwerte, die oft nur zwischen 15 und 20 Grad liegen. In höheren Lagen kann es sogar noch einmal ungewöhnlich kalt werden. Nach einer längeren warmen Phase wird der Temperatursturz von vielen Menschen als besonders deutlich empfunden.

Allerdings handelt es sich nicht um ein festes Naturgesetz. Die Schafskälte tritt nicht jedes Jahr gleich stark auf und kann in manchen Jahren sogar ganz ausbleiben. Meteorologen sprechen deshalb von einer sogenannten Wetterregel, die auf langjährigen Beobachtungen basiert. Statistisch lässt sich das Phänomen dennoch häufig nachweisen.

Für Gartenbesitzer und Landwirte ist die Schafskälte bis heute von Bedeutung. Die kühlere Witterung kann das Wachstum empfindlicher Pflanzen bremsen und in ungünstigen Fällen Schäden verursachen. Gleichzeitig sorgt der Regen oft für eine wichtige Wasserversorgung nach den ersten warmen Wochen des Jahres.

Nach dem Ende der Schafskälte setzt sich in Mitteleuropa meist wieder wärmeres Sommerwetter durch. Der kurze Kälterückschlag gilt daher oft als letzte größere Unterbrechung auf dem Weg in die warme Jahreszeit.

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