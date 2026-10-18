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Schock-Diagnose nach Horror-Crash: Martinez operiert

SR
von
Horror-Crash bei Chelsea: Emiliano Martínez liegt nach dem heftigen Zusammenprall mit Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite am Boden und muss minutenlang behandelt werden.
© Getty Images
Erst der Jubel über drei Punkte, dann der Schock auf dem Rasen! Der 2:0-Auswärtssieg des FC Chelsea beim FC Everton wurde von einer dramatischen Verletzung überschattet. Torhüter Emiliano Martínez krachte heftig mit einem Gegenspieler zusammen, musste minutenlang behandelt und schließlich auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Jetzt gibt es traurige Gewissheit – und der argentinische Weltmeister wurde bereits operiert.
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Es waren bange Minuten in Liverpool. In der 67. Minute kam es beim Premier-League-Duell zwischen Everton und Chelsea zu einem folgenschweren Zusammenprall zwischen Martínez und Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite. Die beiden prallten mit den Köpfen zusammen, der Chelsea-Schlussmann blieb am Boden liegen. Sofort eilten die Betreuer herbei, die Behandlung zog sich über mehrere Minuten hin. Schließlich war klar: Für den 34-Jährigen Ex-Weltmeister geht es nicht weiter. Martínez musste auf einer Trage vom Spielfeld gebracht werden.

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Während Chelsea die Partie mit 2:0 für sich entschied, bangten Fans und Mitspieler um den Keeper. Einen Tag später folgte dann das medizinische Update des Klubs – und das fiel alles andere als erfreulich aus.

Diagnose bestätigt: Martínez bereits operiert

Martínez zog sich bei dem Zusammenprall einen Kieferbruch zu und wurde bereits erfolgreich operiert, wie Chelsea bestätigte. Wie lange der Argentinier ausfallen wird, ist noch offen. Aus dem Krankenhaus meldete er sich auf Instagram zu Wort: "Die Operation ist gut verlaufen. Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen und zu null gespielt haben." Zudem zeigte sich der Keeper zuversichtlich, bereits in einigen Wochen wieder auf dem Platz stehen zu können. Eine offizielle Ausfallprognose gibt es bislang nicht.

Jungstar springt ein – und hält die Null

Für Chelsea kam es während der Partie auch auf der Torhüterposition zu einer ungeplanten Premiere. Der 21-jährige Belgier Mike Penders übernahm nach Martínez' Verletzung und feierte sein Debüt in der Premier League. Dabei blieb er ohne Gegentor und half mit, den wichtigen 2:0-Erfolg abzusichern.

Für die Blues ist der Abend damit ein Wechselbad der Gefühle: Drei wertvolle Punkte im Kampf um eine erfolgreiche Saison, gleichzeitig aber die Sorge um einen wichtigen Schlussmann. Martínez war erst zu Saisonbeginn von Aston Villa an die Stamford Bridge gewechselt. Nun muss Chelsea vorerst ohne den argentinischen Weltmeister auskommen. Wann er wieder zwischen den Pfosten stehen kann, ist noch unklar.

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