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Direkt neben Bundesstraße

Schon wieder vier Katzenbabys ausgesetzt

Vier kleine Kätzchen werden sanft in zwei Händen gehalten.
© Pfotenhilfe
Ein besonders tragischer Fall von Tieraussetzung ereignete sich in Oberösterreich.
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Vier erst wenige Tage alte Katzenbabys wurden bei Kirchdorf am Inn im Bezirk Ried im Innkreis einfach ins hohe Gras geworfen – direkt bei einem Haus an der B148.

Anrainer entdeckten die hilflosen Tiere und brachten sie zum Tierschutzhof Pfotenhilfe, der fast eine Stunde entfernt liegt. Die Kätzchen hatten gerade erst die Augen geöffnet und leiden bereits unter Katzenschnupfen. Die rund zehn Tage alten Tiere müssen nun rund um die Uhr versorgt werden.

Ein kleines orangefarbenes Kätzchen wird mit einer Flasche gefüttert.
© Pfotenhilfe

"Als erstes musste ich die Kleinen dringend füttern, weil sie so vor Hunger schrien", berichtet Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Sie kümmert sich persönlich um die Findelkinder und versorgt sie mit Wärme und der Flasche.

Eine kleine orange-weiße Katze wird in einer tätowierten Hand gehalten und miaut.
© Pfotenhilfe

Kein Kavaliersdelikt

Stadler appelliert dringend an Katzenhalter, ihre Tiere kastrieren zu lassen. "Diese Ignoranz verursacht viel Tierleid und ist kein Kavaliersdelikt!", warnt sie. Die Pfotenhilfe weist zudem auf mögliche hohe Strafen bei Verstößen hin.

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