Schulstart in NÖ: Neue Fahrpläne da

Pünktlich zum Schulstart am 7. September nimmt die NÖVOG in Niederösterreich wieder schülerrelevante Regionalbusse in Betrieb und setzt landesweit Fahrplanoptimierungen um.

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LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) betont: "Mit den Mobilitätsbedürfnissen unserer Familien, Schüler und Pendler entwickelt sich auch der öffentliche Verkehr weiter."

"Oft sind es nur kleine Änderungen im Fahrplan, wenige Minuten oder ein zusätzlicher Halt, die für die Fahrgäste aber einen großen Unterschied machen. Entscheidend ist, dass Schüler rechtzeitig in die Schule und Pendler verlässlich zur Arbeit kommen," betont Landbauer.

Lösungen für Fahrgäste ohne Umwege

Die NÖVOG nutzte den Sommer für genaue Analysen. Als Reaktion auf die Wiener Stammstreckensperre sichern nun zusätzliche Busse ab Simmering sowie neue Anbindungen an den umgeleiteten REX 7 die Mobilität. Weitere landesweite Anpassungen umfassen punktuelle zeitliche Verschiebungen zur Sicherung von Anschlüssen sowie neue Haltestellen, die unter anderem die täglichen Schulwege in Ybbs und Pellendorf spürbar verbessern.

Die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl loben die gute Kooperation: "Als eingespieltes Team können auch bei komplexen Projekten die Fachleute von NÖVOG, VOR und anderer Verkehrsorganisationsgesellschaften sowie der einzelnen Verkehrsunternehmen ohne bürokratische Umwege Lösungen für die Fahrgäste erarbeiten." Fahrgäste können ihre Routen ab sofort via NÖVOG-Routenplaner, leopoldi App oder Google Maps prüfen.