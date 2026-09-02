Auto landet in Bach
Sekundenschlaf: 76-Jähriger stürzt in die Tiefe
Der Pkw landete seitlich in einem Bach. Der Mann, der aufgrund von Sekundenschlaf von der Straße abgekommen war, konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.
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Zeugen übernahmen die Erstversorgung des Verletzten, berichtete die Polizei.
Der Lenker wurde ins Spital eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen waren, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr barg das völlig zerstörte Fahrzeug aus dem Höllbach und errichtete eine Ölsperre.
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