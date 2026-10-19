Sex-Feuerwerk! Dakota packt über Rapper MGK aus

In Hollywood bahnt sich eine neue Promi-Romanze der Extraklasse an. Schauspielerin Dakota Johnson und Musiker Machine Gun Kelly sollen nach einem sommerlichen Kennenlernen mittlerweile fest liiert sein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Offiziell bestätigt haben die beiden Stars Dakota Johnson und Machine Gun Kelly ihren Beziehungsstatus in der Öffentlichkeit zwar noch nicht, doch im engsten Freundeskreis gilt die Liaison längst als offenes Geheimnis. Was ursprünglich nach einer flüchtigen Sommeraffäre aussah, hat sich in den vergangenen Wochen zu einer handfesten Partnerschaft entwickelt. Wie das britische Blatt "Daily Mail" unter Berufung auf eine Quelle aus dem direkten Umfeld der Schauspielerin berichtet, sei die Anziehungskraft zwischen den beiden enorm stark und die Annäherung schreite in beachtlichem Tempo voran.

Ihren Anfang nahm die überraschende Verbindung im illustren Rahmen der High Society: Die Tochter der Hollywood-Legenden Don Johnson und Melanie Griffith sowie der erfolgreiche Rapper verstanden sich auf der glamourösen Hochzeit von Superstar Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce von den Kansas City Chiefs auf Anhieb blendend. Was als unbeschwerte Sympathie begann, entwickelte sich rasch zu einer tiefen gegenseitigen Faszination. Die Basis bildete zunächst ein freundschaftlicher Austausch, der der Beziehung von Beginn an ein stabiles Fundament verlieh.

Intime Geständnisse und große Anziehung

Neben den emotionalen Gemeinsamkeiten soll vor allem die körperliche Ebene für pure Begeisterung sorgen. Der Insider zitiert Dakota Johnson mit bemerkenswert offenen Worten gegenüber Vertrauten: Demnach habe sie Freunden erzählt, dass zwischen ihnen eine großartige sexuelle Chemie herrsche und es sich um den besten Sex ihres gesamten Lebens handle. Die Hauptdarstellerin des Erfolgsstreifens "Verity" beschreibe das Zusammensein schlichtweg als emotionales und körperliches Feuerwerk.

Besonders angetan zeigt sich die Aktrice auch vom charakteristischen Erscheinungsbild des Musikers. Die zahlreichen Tätowierungen und der rebellische Stil des Ex-Verlobten von Schauspielerin Megan Fox entsprechen genau ihrem Geschmack. Für Johnson, die zuvor sechs Jahre lang an der Seite von Coldplay-Frontmann Chris Martin lebte, markiert diese neue Partnerschaft einen aufregenden Neuanfang.

Segen der Familie und erste Baby-Gedanken

Dass es den beiden Prominenten überaus ernst ist, zeigt sich auch an den familiären Schritten. Machine Gun Kelly durfte Dakotas berühmte Mutter Melanie Griffith bereits persönlich kennenlernen und konnte bei der potenziellen Schwiegermutter auf Anhieb einen glänzenden Eindruck hinterlassen. Wenn er charmant auftreten wolle, beherrsche er dies in Perfektion, heißt es dazu aus dem Umfeld der Familie.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Selbst über eine gemeinsame Zukunftsplanung und möglichen Nachwuchs wurde hinter den Kulissen bereits intensiv gesprochen. Beide seien überzeugt davon, dass sie gemeinsam außergewöhnlich schöne Kinder bekommen würden. Während Kelly bereits zweifacher Vater ist – Tochter Casie stammt aus seiner früheren Beziehung mit Basketballerin Emma Cannon, Tochter Saga aus der Verbindung mit Megan Fox –, ist bislang noch unklar, ob Johnson seine Kinder bereits kennengelernt hat.

Dakotas Schwäche für Musiker

Ihre Vorliebe für Männer aus dem Musikgeschäft ist in der Unterhaltungsbranche längst legendär. Erst kürzlich scherzte Dakota Johnson während ihres Auftritts in der Kultshow "Saturday Night Live", dass sie bereits zwei sehr öffentliche und überaus lahme Trennungen von zwei großartigen Musikern hinter sich habe und nun auf der Suche nach einem dritten sei. Neben ihrer langjährigen Beziehung mit Chris Martin war sie in der Vergangenheit auch mit Musiker Role Model liiert. Mit Machine Gun Kelly scheint sie diesen gesuchten dritten Ausnahmekünstler nun gefunden zu haben.