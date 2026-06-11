Stimmen Sie jetzt für Ihr Überraschungsteam ab

Welches Team kann bei der XXL-WM 2026 in Nordamerika für eine Überraschung sorgen?

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Es ist eine WM der Rekorde: Noch nie war eine Weltmeisterschaft so groß wie die diesjährige in USA, Mexiko und Kanada. Erstmals überhaupt findet eine Weltmeisterschaft in 3 Gastgeberländern statt und wird in 16 Stadien ausgetragen. Ebenso wurde die Anzahl der Teilnehmer von 32 auf 48 Teams aufgestockt.

Damit nehmen so viele Länder wie noch nie zuvor an einer WM-Endrunde teil. Aber sorgt die große Anzahl der Teilnehmer auch für Überraschungen? Das Potential dafür ist definitiv gegeben. Mit Kap Verde, Curacao, Jordanien und Usbekistan sind gleich vier WM-Neulinge dabei. Doch ob diese Länder wirklich eine Chance haben, die Top-Nationen ernsthaft zu ärgern, ist zu bezweifeln.

Wer wird dieses Jahr überraschen?

Norwegen, Ecuador oder doch die ÖFB-Elf? Alle vier Jahre sorgt eine Mannschaft die man vor der Weltmeisterschaft nicht so ganz auf dem Zettel hat für ordentlich Furore. So kam es in der Geschichte schon so zu einigen Überraschungsteams die weit länger eine Chance auf den Titel hatten als die meisten vermuteten. Nicht nur zuletzt bei der WM 2022, bei welcher Marokko mit ansehnlichem, Fußball das Halbfinale erreichte.

Sondern auch Südkorea 2002, die auf ihrem Weg ins Halbfinale unter anderem Portugal, Spanien und Italien besiegten, oder Bulgarien die in den USA 1994 nach Siegen über Argentinien und Deutschland zählen zu Sensationen in der WM-Geschichte.

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Doch für wen entscheiden sich die oe24 Leser dieses Jahr? Wird einer der starken Afrikacupfinalisten aus Marokko oder Senegal am Ende alle staunen lassen? Wird es doch die südamerikanische Mentalität die Uruguay oder Ecuador weit kommen lässt? Die Wikinger aus Norwegen die in der WM-Quali schon zu überzeugen wussten?

Afrika Cup-Finale zwischen Marokko und Senegal © DeFodi Images via Getty Images

Oder ist vielleicht doch die ÖFB-Elf für eine Überraschung gut und schafft einen tiefen Lauf im Turnier? Stimmen Sie jetzt auf oe24 für Ihren Underdog ab um Ihr Wissen unter Beweis zu stellen!