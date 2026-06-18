Syrer (24) bedrohte Bauarbeiter mit der Axt

Der Tobende, der sich illegal im Keller eingenistet hatte, verdächtigte die Bauarbeiter des Diebstahls und verlangte zunächst eine Entschädigung, danach griff er zur Hiebwaffe.

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Wien. Ein 24-Jähriger, der Mittwochnachmittag in Meidling in einem Wohnhaus im Bereich des Gaudenzdorfer Gürtels mit einer Axt einen ganzen Bautrupp mehrfach bedroht hatte, wurde vorläufig festgenommen. Der Mann, der den Handwerkern grimmig zu verstehen gab, er werde sie umbringen, machte dabei angeblich einen verwirrten Eindruck, der sich wohl darauf zurückführen ließ, dass der Syrer im Haus nichts zu suchen hatte, sich dort aber quasi als U-Boot einen Unterschlupf im Keller zusammengezimmert hatte. Der Mann beschuldigte die Arbeiter, in seinem Keller etwas gestohlen zu haben, und dass sie sich weigern würden, ihm 250 Euro Entschädigung zu zahlen.

Bauarbeigter mit Beil bedroht - Syrer festgenommen. © google maps

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos in das Haus kamen, hatte sich der aufgebrachte Syrer bereits wieder in seine Behausung im Kellergeschoss zurückgezogen und dort verschanzt. Er zeigte sich höchst unkooperativ und zunehmend aggressiv. Wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde er auf die Psychiatrie in ein Krankenhaus gebracht und in weiterer Folge ebendort festgenommen. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Ermittelt wird wegen schwerer Nötigung.