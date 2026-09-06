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"Tatort"-Revolution: Jetzt schon am Freitag!

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Kriminalbeamte und Forensiker untersuchen einen Tatort mit einer Leiche im Flur eines Gebäudes.
© Hersteller
Nicht mehr bis Sonntag warten - hier können Krimi-Fans die Kult-Serie schon früher sehen
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Krimifans müssen künftig nicht mehr bis Sonntagabend warten, um den neuen "Tatort" sehen zu können. Die ARD kündigte an, die Filme nun bereits am Freitag vorher exklusiv in der Mediathek zu veröffentlichen.

Beim ORF hingegen bleibt vorerst alles beim Alten: Auf ORF ON sind die Folgen weiterhin jeweils erst nach der linearen Erstausstrahlung abrufbar, hieß es am Sonntag auf APA-Anfrage.

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ORF-Boykott und klares Nein

Die Ausstrahlung der "Tatort"-Folgen am Sonntagabend sei "eine lieb gewonnene Fernsehtradition, ein TV-Ereignis und ein Gemeinschaftsmoment, den der ORF fürs Erste nicht anders gestalten wird", teilte der ORF schriftlich mit. "Zudem hat ORF ON in diesem Bereich einen wesentlich geringeren Spielraum als die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland", verwies man auf andere rechtliche Rahmenbedingungen.

Furtwängler Tatort
Furtwängler alias Charlotte Lindholm ermittelt. © ORF

SIE eröffnet den Premieren-Reigen im Herbst

Den Auftakt zum "Tatort"-Herbst macht in Deutschland und Österreich der Hannover-Krimi "König in Gelb", der am 13. September um 20.15 Uhr in ORF 2 sowie im Ersten zu sehen ist, wobei eben registrierte Nutzer den Film schon ab dem 11. September via ARD Mediathek sehen können.

Der Fall führt Ermittlerin Charlotte Lindholm ins niedersächsische Kleinhude in ein sogenanntes Demenzdorf, wo Menschen mit Demenz ein normales Alltagsleben ermöglicht wird. Einer der Bewohner soll ein Serientäter sein und sieben Menschen ermordet haben. Das behauptet zumindest Hauptkommissar Vogel, gespielt von dem österreichischen Schauspieler Andreas Lust. Aber auch der hat ein Geheimnis...

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