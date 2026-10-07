Tierheimhunde suchen ein Zuhause auf Zeit

Ein ruhiger Schlafplatz, vertraute Abläufe und Spaziergänge: Für einige Hunde im TierQuarTier Wien soll das vorübergehend möglich werden. Nach einem Wasserschaden beginnen Mitte Oktober Trocknungs- und Bauarbeiten im Hundebereich.

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Das TierQuarTier hat deshalb Menschen gesucht, die ausgewählten mittelgroßen und großen Hunden für etwa vier bis sechs Wochen ein Zuhause auf Zeit geben. Lange dauerte die Suche nicht. Nach wenigen Tagen meldeten sich für 20 Pflegehunde mehr als 900 Menschen. Das TierQuarTier ist dankbar für die zahlreichen Bewerbungen und hat die Suche vorerst eingestellt.

Während der Arbeiten muss ein Teil des Hundebereichs gesperrt werden. Vor allem Baulärm, Maschinen und ungewohnte Geräusche könnten für die Tiere zusätzlichen Stress bedeuten.

"Ein Tierheim ist für viele Hunde ohnehin eine herausfordernde Umgebung. Wenn dann über Wochen Baulärm, Maschinen und ungewohnte Geräusche dazukommen, ist das für manche Tiere eine enorme zusätzliche Belastung. Genau diesen Hunden möchten wir mit der Aktion eine kleine Auszeit ermöglichen", sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien.

Ein Pflegeplatz soll den Hunden nicht nur Abstand von der Baustelle ermöglichen. Sie können dort zur Ruhe kommen, einen normalen Alltag erleben und Zeit außerhalb des Tierheims verbringen. Gleichzeitig erhält das TierQuarTier dadurch zusätzliche Informationen über das Verhalten der Tiere. In einem Zuhause zeigt sich etwa, wie schnell ein Hund zur Ruhe kommt, wie er sich in einer Wohnung oder einem Haus verhält und wie er mit Spaziergängen, Ruhephasen und dem Zusammenleben mit Menschen umgeht.

"Wir kennen unsere Hunde im Tierheim sehr gut. Aber ein Tierheim bleibt eine Ausnahmesituation. In einem Zuhause erleben wir oft noch einmal ganz andere Seiten eines Hundes. Diese Erfahrungen sind für uns enorm wertvoll und können uns bei einer späteren Vermittlung helfen, noch besser einzuschätzen, welches Zuhause wirklich zu ihm passt", sagt Benda.

Welcher Hund passt wohin?

Nicht jeder Hund eignet sich für jeden Pflegeplatz. Interessierte mussten daher zunächst einen Fragebogen zu ihrer Wohn- und Lebenssituation ausfüllen. Das Hundeteam prüft nun, welcher Hund zu den jeweiligen Bedingungen passen könnte.

Kommt ein Hund infrage, lernen sich Mensch und Tier vor dem Einzug kennen. Wenn alles passt, zieht der Hund auf Grundlage eines Pflegevertrags für die Dauer der Bauarbeiten in sein vorübergehendes Zuhause.

Inspiriert wurde die Aktion vom "Baustellen-Urlaub" des Tierheims Arche Noah des Aktiven Tierschutz Austria in Graz, das ein ähnliches Modell bereits umgesetzt hat.

Wer die Tiere und das TierQuarTier auch unterstützen möchte, kann mit einer Spende helfen.