TV-Wende in letzter Minute: Austria doch live auf ORF 1

Austria-Fans dürfen aufatmen! Lange sah es so aus, als würden sie das Conference-League-Qualifikationsspiel ihrer Wiener gegen Beitar Jerusalem am Donnerstag (19.30 Uhr) nicht live verfolgen können. Doch wenige Stunden vor dem Anpfiff kam plötzlich Bewegung in die Sache.

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Jetzt doch! Austria-Fans können das Conference-League-Duell gegen Beitar Jerusalem live im TV verfolgen. Lange sah es danach aus, als würde die Partie ohne österreichische TV-Übertragung stattfinden. Erst wenige Stunden vor dem Anpfiff gelang die Wende: Der ORF sicherte sich in letzter Minute doch noch die Übertragungsrechte.

Zu sehen ist das Spiel ab 19.55 Uhr live in ORF 1. Kommentiert wird die Partie von Michael Pinter und Peter Stöger, im Studio analysieren Christian Diendorfer und Helge Payer.

Austria-Fans können aufatmen

Damit sind am Europacup-Donnerstag alle drei österreichischen Klubs im Free-TV zu sehen. Den Auftakt macht Rapid bereits um 18 Uhr auswärts gegen Paide Linnameeskond in Estland (ebenfalls live auf ORF 1). Eine Stunde später startet Red Bull Salzburg mit dem Heimspiel gegen Pafos in die Europa-League-Qualifikation (live auf ServusTV).

Den Schlusspunkt setzt die Austria. Die Wiener treffen ab 19.30 Uhr in Rumänien auf den israelischen Klub Beitar Jerusalem. Zunächst hatte die Austria noch mitgeteilt, dass zwischen dem Heimverein und österreichischen TV-Sendern keine Einigung über die Übertragungsrechte erzielt werden konnte. Am späten Donnerstagnachmittag folgte dann die überraschende Kehrtwende – und die Erleichterung für alle violetten Fans: Der ORF sprang in letzter Minute ein und bringt das Spiel nun doch live ins Fernsehen.