Unwetter-Alarm: Kaltfront bringt heftige Gewitter

Nach viel Sonne und heißen Temperaturen wird das Wetter in Österreich zum Wochenende hin unbeständiger.

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Eine Kaltfront bringt am Freitag von Westen her teils kräftige Gewitter und in weiterer Folge etwas kühlere Luft, prognostizierten die Experten von Geosphere Austria am Donnerstag. Am Wochenende setzt sich zwar wieder häufig die Sonne durch, zu Wochenbeginn steigt die Schauer- und Gewitterneigung jedoch erneut an.

Am Freitag beginnt der Tag noch sehr sonnig. Im Tagesverlauf ziehen von Westen zunehmend Wolken auf. In Vorarlberg und Tirol ist am Nachmittag mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen, gegen Abend können diese auch Salzburg und Teile Oberösterreichs erreichen. Der zunächst mäßige bis lebhafte Südwind dreht mit den Gewittern und der herannahenden Kaltfront auf West und frischt kräftig auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad, die Höchstwerte zwischen 27 und 35 Grad. Am wärmsten wird es in den Föhnregionen zwischen Salzburg und dem Mostviertel.

Der Samstag startet vielerorts dicht bewölkt und mit Restschauern, im Westen zeigt sich bereits am Morgen die Sonne. Im Tagesverlauf setzt sich freundliches Wetter zunehmend durch. Einzelne Regenschauer sind vor allem im Süden und Südwesten möglich. Bei schwachem bis mäßigem West- bis Nordwestwind werden 24 bis 30 Grad erreicht.

Sonniges Wetter am Sonntag

Am Sonntag überwiegt in weiten Teilen Österreichs sonniges Wetter. Durchziehende hohe Wolken bleiben meist harmlos. Im Bergland und im Süden können sich am Nachmittag lokale Quellwolken bilden und vereinzelt kurze Regenschauer bringen. Der Wind bleibt schwach, die Frühtemperaturen erreichen elf bis 19 Grad, die Höchsttemperaturen 24 bis 31 Grad.

Zu Wochenbeginn wird das Wetter wieder wechselhafter. Am Montag gelangen mit einer westlichen Strömung labilere Luftmassen in den Ostalpenraum. Damit nimmt die Schauer- und Gewitterneigung zu. Zunächst liegt der Schwerpunkt der Niederschläge an der Alpennordseite und im Norden, später eher südlich des Alpenhauptkamms. Dazwischen zeigt sich immer wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 32 Grad.

Auch am Dienstag ziehen bereits in der Früh erste Wolken auf. Im Tagesverlauf sind vielerorts zeitweise Schauer und Gewitter zu erwarten, dazwischen gibt es sonnige Abschnitte. Am längsten sonnig und weitgehend trocken bleibt es im Osten. Die Temperaturen steigen von elf bis 19 Grad in der Früh auf 23 bis 31 Grad.