Was tun in Wien? Top-Events am Wochenende

Am Wochenende vom 29. bis 30. August 2026 bietet Wien mal wieder ein buntes Programm für jeden, der noch nach einer Beschäftigung sucht.

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Musikliebhaber können am Sonntag zwischen den "Candlelight: Disney Love Songs" im Palais Coburg, klassischen Klängen der SchlossCapelle und dem gemütlichen Jazz Brunch am Rathausplatz wählen.

Wer lieber feiert, hat am Samstag drei Highlights zur Auswahl: Im U4 sorgt die Party "BEHAVE" für Festival-Vibes, bei der "MAMA MIA! – Weinberg Edition" in der Buschenschank am Nussberg wird vor toller Kulisse zu 80er- und 90er-Hits getanzt, und wer elektronische Beats bevorzugt, ist bei den Open-Air-"TECHNOWELLEN" im Vienna City Beach Club an der Neuen Donau genau richtig.

Auch für die Kleinen genug dabei

Auch Familien kommen voll auf ihre Kosten: Die Stammersdorfer Weintage begeistern an beiden Tagen mit traditioneller Heurigenkultur, Live-Musik und einer Oldtimer-Traktorparade. Zudem können Mutige am Samstag an der großen Schwimmparade im Donaukanal teilnehmen, während das Theater am Spittelberg am Sonntag kleine Gäste ab vier Jahren zum magischen Leinwand-Konzert "Piano & Sand" einlädt.

Konzert-Screening "Coldplay – Live In São Paulo"

Weitere abwechslungsreiche Events runden das Wochenende ab: Am Samstag locken das Konzert-Screening "Coldplay – Live In São Paulo" sowie der Abschluss des Open-Air-Kurzfilmfestivals "frame[o]ut" im MuseumsQuartier. Am Sonntag vereint das Format "Zeit für Kost" im Garten des MAK Geymüllerschlössels schließlich außergewöhnliche Tisch-Inszenierungen mit kulinarischem Genuss.