Verbindungsbahn-Ausbau startet in Hietzing

In Hietzing mit dem Ausbau der Verbindungsbahn das größte Infrastrukturprojekt seit Jahrzehnten vor dem Start. Drei neue Haltestellen und ein 15-Minuten-Takt für die Schnellbahn sollen kommen, für Anrainer bedeutet das aber eine lange Bauzeit.

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Mit dem offiziellen Spatenstich am Freitag startet der Ausbau der Verbindungsbahn in Hietzing. Die ÖBB modernisieren die Strecke zwischen Hütteldorf und Meidling. Das Projekt wird den Bahnverkehr, aber auch Straßen und Wege im Bezirk über Jahre verändern. Möglich wurde der Ausbau nach der Genehmigung durch das Bundesverwaltungsgericht.

Bezirkschefin pocht auf Schutz der Anrainer

Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl will nun vor allem darauf achten, dass die Vorgaben und Auflagen aus dem Gerichtsurteil eingehalten werden. "Dort, wo es Belastungen gibt, müssen Lösungen gefunden werden. Hier sehe ich die ÖBB ganz klar in der Pflicht, das Urteil des BVwG einzuhalten", sagt Zinkl. Während der Bauarbeiten sollen die Auflagen laufend kontrolliert werden, insbesondere beim Schutz der Anrainer und der Umwelt.

Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl hat Hietzings Interessen im Blick. © BV13

Zinkl verweist auch auf den jahrelangen Einsatz der Bürgerinitiativen. Sie hatten das Projekt während des Gerichtsverfahrens kritisch begleitet und Verbesserungen beim Anrainer- und Umweltschutz erreicht. Auch während der Bauzeit wollen sie die Umsetzung der Auflagen weiter beobachten.

Neue Haltestellen und weniger Schranken

VBB Visualisierung Hst Hietzinger Hauptstraße A (zus. Bäume, Feuchtenhofer) © ÖBB / Feuchtenhofer

Mit dem Ausbau soll die S80 künftig im 15-Minuten-Takt fahren können. Herzstück im nördlichen Abschnitt ist die neue Haltestelle Hietzinger Hauptstraße, die Ende 2029 in Betrieb gehen soll. Die Bahntrasse wird dort auf einer Länge von rund 800 Metern in Hochlage geführt. Dadurch können die Eisenbahnkreuzungen bei der Auhofstraße und der Hietzinger Hauptstraße aufgelassen werden.

Auch die Station Speising wird modernisiert und Richtung Osten verlegt. Sie erhält mehrere barrierefreie Zugänge. Eine weitere neue Haltestelle entsteht unterhalb der Stranzenbergbrücke. Zusätzlich sind neue Unterführungen für Autos, Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Entlang der Strecke soll erstmals ein umfassender Lärmschutz entstehen. Der nördliche Bauabschnitt soll 2030 abgeschlossen sein, der Bereich bei Speising bis 2032 und jener rund um die Stranzenbergbrücke bis 2036.

S80 bis Ende 2027 unterbrochen

Für Fahrgäste sind die Auswirkungen bereits spürbar. Seit 7. September fährt die S80 zwischen Meidling und Hütteldorf nicht mehr. Der Teilausfall soll nach aktuellem Stand bis Ende 2027 dauern. Zwischen den beiden Stationen haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Busse halten unter anderem in Speising und bei der Hietzinger Hauptstraße. Werktags fahren die Ersatzbusse zwischen 5.30 und 20 Uhr im 15-Minuten-Takt. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Wochenenden und Feiertagen gilt ein 30-Minuten-Takt.

Den geplanten 15-Minuten-Takt auf der ausgebauten Verbindungsbahn will Zinkl möglichst rasch umgesetzt sehen. "Ich appelliere daher an alle Beteiligten, diesen nicht unnötig zu verzögern und ehestmöglich umzusetzen", sagt die Bezirksvorsteherin.