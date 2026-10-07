Vertrags-Aus bei Real! Rüdiger (33) muss die Königlichen verlassen

Zeitenwende bei Real Madrid! Abwehr-Boss Antonio Rüdiger steht vor seinem Abschied aus Spanien. Der Vertrag des 33-jährigen DFB-Stars läuft aus und wird wohl nicht verlängert.

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Die Anzeichen für einen Abschied von Antonio Rüdiger bei Real Madrid verdichten sich zunehmend. Der Vertrag des 33-jährigen Innenverteidigers läuft am Ende der laufenden Saison 2026/27 aus. Nach Informationen von Sportjournalist Jorge Picon tendieren beide Seiten klar dazu, den Vertrag nicht noch einmal zu verlängern, womit der deutsche Nationalspieler die Königlichen im kommenden Sommer ablösefrei verlassen dürfte. Rüdiger war im Juli 2022 ablösefrei vom FC Chelsea nach Madrid gewechselt und feierte mit den Königlichen acht Titel, darunter den Champions-League-Triumph und die spanische Meisterschaft.

Stammplatz-Verlust bei Real Madrid

Obwohl Rüdiger in der aktuellen Saison in drei Spielen einen Treffer beisteuern konnte, ist er beim spanischen Spitzenklub kein unumstrittener Stammspieler mehr. In der vereinsinternen Hierarchie haben ihm Ibrahima Konate sowie Dean Huijsen den Rang abgelaufen. Zudem wird auch Eder Militao nach seiner vollständigen Genesung wieder vor dem Deutschen eingeordnet. Real plant bereits für den Sommer 2027 die Verpflichtung eines neuen Hochkaräters für das Abwehrzentrum, weshalb Rüdigers Ära im Bernabeu-Stadion nach 185 Pflichtspielen dem Ende entgegengeht.

Verletzungssorgen vor dem Villarreal-Duell in La Liga

Am kommenden Samstag steht Rüdiger im La-Liga-Spiel gegen Villarreal dennoch vor einem Startelf-Einsatz. Die Personallage in der Defensive ist angespannt: Huijsen fehlt gesperrt, während Konate aufgrund einer Knieverletzung aus dem Länderspieleinsatz für Frankreich fraglich ist.

Neben Rüdiger laufen bei Real Madrid im Sommer 2027 auch die Verträge von Offensivstar Brahim Diaz und Torhüter Thibaut Courtois aus. Die Kontrakte weiterer Leistungsträger wie Aurelien Tchouameni, Rodrygo oder Bernardo Silva sind noch bis zum Sommer 2028 datiert.