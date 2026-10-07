Sorge vor Ausbruch
Vertuschung vermutet: Bericht über zweiten Pest-Fall
Die Organisation bat Russland offiziell um Informationen zu einem verdächtigen Todesfall in einem Bezirkskrankenhaus in Irkutsk. Laut WHO-Experte Abdirahman Mahamud stufte man entsprechende Berichte – unter anderem der britischen "Daily Mail", die dem Kreml Vertuschung und Löschung von Medienberichten vorwarf – als glaubhaft ein.
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WHO fordert genaue Daten
WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus fordert zudem genaue Daten zu einem zweiten Fall mit Lungenentzündung unbekannter Ursache sowie Details zum ersten Fall: dem Tod einer Wissenschaftlerin am Irkutsker Institut zur Bekämpfung von Pestkrankheiten. Während Medien von möglicher Lungenpest sprachen, wies Russland dies zurück und gab als Ursache eine Lungenentzündung ohne Laborunfall an. Laut WHO-Chef Ghebreyesus fehle noch ein vollständiger Überblick für eine umfassende Risikobewertung.
Unklarheit über die Ursache
Laut WHO-Spezialistin Maria van Kerkhove forderte die Behörde Testergebnisse der Verstorbenen und von rund 200 Kontaktpersonen an, ebenso wie Angaben zu den Sicherheitsvorkehrungen, dem Arbeitsmaterial und dem Impfstatus der Wissenschaftlerin.
Kerkhoves Angaben zufolge wurden zwischen 2019 und 2025 der WHO weltweit knapp 4.000 Pestfälle aus zehn Ländern mit 423 Todesfällen gemeldet.
Die russische Seuchenschutzbehörde Rospotrebnadsor teilte unterdessen mit, dass Reihenuntersuchungen von Kontaktpersonen fast abgeschlossen seien. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass wurden bereits 90 Prozent der Beobachteten ohne Befund getestet.
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