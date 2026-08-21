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Vom Liebesurlaub in die Titeljagd: Hamilton greift an

Paar umarmt sich am Strand bei Sonnenuntergang, zwei Selfies rechts eingeblendet.
© Instagram
Kardashian, Vonn und eine Kampfansage: Hamilton greift Antonelli an.
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Erst romantischer Sommer mit Kim Kardashian, jetzt Angriff auf den achten WM-Titel. Lewis Hamilton verbrachte die Formel-1-Pause zwar mit seiner neuen Liebe, ließ das Training aber keineswegs schleifen. Beim GP in Zandvoort am Sonntag (15 Uhr, live ServusTV und im Sport24-Liveticker) will der Ferrari-Star nun die Jagd auf WM-Leader Kimi Antonelli eröffnen.

Gemeinsame Urlaubsbilder von Hamilton und Kardashian sorgten für Aufsehen. Sogar Ski-Star Lindsey Vonn meldete sich zu Wort: "Freue mich für euch beide", kommentierte die US-Amerikanerin. Hamilton selbst postete neben Strandbildern immer wieder Videos seiner Einheiten im Fitnessstudio.

"So fit wie noch nie"

Das Ergebnis verkündete der 41-Jährige in Zandvoort selbst: "Ich bin so fit zurückgekommen wie noch nie zuvor im Sommer in den 20 Jahren – oder wie lange ich nun schon hier bin."

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Und Hamilton will mehr. Ein Sieg in Zandvoort fehlt noch in seiner Karriere. "Das will ich definitiv ändern", kündigt der siebenfache Weltmeister vor dem letzten GP in den niederländischen Dünen an.

Vor allem aber zählt die WM. 50 Punkte fehlen Hamilton auf Antonelli. Bei noch zwölf geplanten Grand Prix sieht der Ferrari-Star seine Chance: "Ich glaube fest daran, dass wir die Lücke schließen können. Weit weg sind wir nicht."

Der achte Titel lockt

Gelingt die Aufholjagd, könnte Hamilton Geschichte schreiben. Mit sieben WM-Titeln teilt er sich den Rekord mit Michael Schumacher. Nummer acht würde ihn zum alleinigen Rekordweltmeister machen.

Brisant: Ausgerechnet Hamiltons Nachfolger bei Mercedes steht zwischen ihm und diesem Rekord. Antonelli führt mit 219 Punkten und gewann sechs der ersten elf Saisonrennen.

Nach Zandvoort folgt für Ferrari das große Heimspiel: Beim Italien-GP in Monza am 6. September (15 Uhr, live ServusTV und im Sport24-Liveticker) muss Antonelli wegen eines geplanten Motorwechsels eine Startplatzstrafe hinnehmen. Eine Chance, die Hamilton im Titelduell nutzen könnte.

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