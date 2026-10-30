Weltspartag: Studie zeigt beliebte Anlagen

So spart Österreich: Immer mehr Anleger.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rund um den Weltspartag rücken Sparerinnen und Sparer in Österreich wieder in den Fokus der Bankinstitute und werden verstärkt umworben. Wie Umfragen zeigen, werden die Sparer aber immer mehr zu Anlegern, denn das Interesse an Wertpapieren und die Zahl der Menschen, die bereits welche besitzen, steigen.

Gleichzeitig ist die finanzielle Situation bei Vielen angespannt, sodass zunehmend weniger Geld übrig bleibt, das angespart oder veranlagt werden kann. Klassische Sparformen wie das Sparbuch (immer noch am beliebtesten) oder der Bausparer bekommen Konkurrenz von Wertpapieren.

Die Erste Bank kommt in einer spannenden Studie zu dem Ergebnis, dass mittlerweile mehr Menschen über Wertpapiere (40 Prozent) ansparen als über einen Bausparvertrag (34 Prozent).

Fast ein Drittel setzt auch auf Gold

Auch Gold (30 Prozent) und Kryptowährungen (15 Prozent) gewinnen laut der Umfrage als langfristige Anlage an Bedeutung.

Die meistgenutzte Sparform ist aber immer noch das Sparbuch bzw. das Sparkonto. Bei Sparprodukten mit täglich fälligen Zinsen bleibt die Rendite für Sparer allerdings eher gering. Tipp: Bei der Bank erkundigen, welche Aktionen es gibtt. Erfahrene Berater helfen bei der passenden Anlageform weiter.