Wetter-Warnung: Neue Gewitter im Anmarsch

In Teilen Österreichs muss man auch am Montag mit Gewittern rechnen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach einem teils freundlichen Start in den Tag steigt am Montag vor allem im Süden und Südosten Österreichs die Gewittergefahr. Zwar zeigt sich im Großteil des Landes zeitweise die Sonne, doch im Tagesverlauf bilden sich regional kräftige Quellwolken.

Am Vormittag bleibt das Wetter meist ruhig. Lediglich im Norden und über der Landesmitte sind vereinzelt leichte Regenschauer möglich. Mit zunehmender Erwärmung wachsen die Wolken am Nachmittag jedoch besonders im Süden und Südosten rasch in die Höhe. Dort muss in weiterer Folge mit einzelnen, teils kräftigen Regenschauern und Gewittern gerechnet werden.

Gewitter-Alarm

Auch wenn die Gewitter voraussichtlich nur lokal auftreten, können sie von kräftigen Windböen begleitet werden. Abseits der Gewitter weht der Wind meist nur schwach bis mäßig. Im Norden sowie entlang des Alpenhauptkamms macht sich jedoch ein mäßiger bis zeitweise lebhafter West- bis Nordwestwind bemerkbar.

Die Temperaturen erreichen angenehme 19 bis 25 Grad und sorgen vielerorts für frühsommerliches Wetter. Wer seine Freizeit im Freien plant, sollte vor allem in den südlichen und südöstlichen Landesteilen den Himmel im Auge behalten. Dort kann die Wetterlage am Nachmittag rasch umschlagen und örtlich für Gewitter sorgen.