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Wien ist Kongressstadt Nr. 1

Wien ist die Top-Kongressstadt der Welt.
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Straße mit Autos und Brücken verläuft entlang eines Flusses, Bäume und ein Schiff sind sichtbar.
Leben am Fluss. © ORF.at/Sonja Ryzienski

Mit 345 Meetings belegt die Bundeshauptstadt im Verbandskongress-Ranking der Union of International Associations (UIA) Platz eins – zuletzt gelang das 2006. Hinter Wien folgen Brüssel (329), Seoul (216), Lissabon (174) und Tokio (156).

Kettner. „Die Spitzenplatzierung unterstreicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Qualität der Meeting Destination Wien", so WienTourismus-CEO Norbert Kettner. 6,2 Prozent aller Kongresse der 100 erfassten Städte fanden in Wien statt.

Boom. Mit insgesamt 7.196 Kongressen und Firmentagungen verzeichnete Wien 2025 das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte – ein Plus von neun Prozent gegenüber dem bisherigen Rekord aus 2024. Die Teilnehmer generierten über 2,5 Millionen Nächtigungen, die Wertschöpfung lag bei 1,7 Milliarden Euro.

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Ranking. Erst im Mai hatte die ICCA Wien auf Platz vier der global gefragtesten Kongressmetropolen gereiht – nach Platz eins im Vorjahr.

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