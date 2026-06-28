Flötzersteiger wieder mit Warmwasser

Wiener Netze und Wien Energie haben die Modernisierungsarbeiten an der Flötzersteig-Leitung früher als geplant abgeschlossen.

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Bereits am Samstagabend waren die Arbeiten erledigt, seit Sonntagnachmittag sind alle betroffenen Haushalte laut Wiener Netze wieder vollständig mit Warmwasser versorgt.

Einsatz. Möglich machte das der Rund-um-die-Uhr-Schichtbetrieb der Mitarbeiter seit Donnerstagfrüh. Nach dem Befüllen der rund 3,2 Kilometer langen Leitung in der Nacht auf Sonntag wurden am Vormittag alle rund 140 Hausstationen wieder in Betrieb genommen.

Leitung. Die Flötzersteig-Leitung versorgt Wien seit den 1960er-Jahren mit Fernwärme aus der gleichnamigen Müllverbrennungsanlage. Heuer mussten auf mehreren Kilometern Anlagenteile modernisiert und Armaturen erneuert werden. Gleichzeitig wurden auf dem Gelände der Klinik Ottakring Ausbauarbeiten umgesetzt – das Krankenhaus wird bis 2040 modernisiert. Die Arbeiten konnten nur während der jährlichen Revision der Anlage durchgeführt werden, da Österreichs älteste thermische Abfallverwertungsanlage sonst rund um die Uhr läuft.

Hilfe. Für die rund 140 betroffenen Hausanschlüsse wurden Ersatz-Duschmöglichkeiten bei Sportvereinen und in Duschcontainern organisiert, für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen gab es einen Fahrdienst zu barrierefreien Duschen. Insgesamt nutzten rund 300 Personen das Angebot. Wien Energie stellte zudem Wertkarten für die Wiener Bäder aus – diese sind noch bis 30. Juni einlösbar. Die Versorgung der Klinik Ottakring und des Hanusch-Krankenhauses war während der gesamten Arbeiten durchgehend sichergestellt.