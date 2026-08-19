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Wirbel um Canal+: Geschmacklose Antwort auf Kündigung wegen Todesfall

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Hand hält Fernbedienung vor einem unscharfen Fernsehbildschirm mit Streaming-Diensten.
© Getty Images/iStockphoto
Die Antwort von Streaming-Gigant Canal+ auf die Kündigung eines Abos wegen eines Todesfalls sorgt im Netz für Kopfschütteln.
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Am Mittwoch überträgt der Streaming-Anbieter Canal+ exklusiv den Champions-League-Kracher des LASK gegen Celtic Glasgow. Ab sofort müssen vor allem viele heimische Fußballfans auf das Abo zurückgreifen, wenn sie die Europacup-Abende ihres Lieblingsvereins sehen wollen. Neben den enormen Zusatzkosten sorgt allerdings derzeit eine andere Aktion für Wirbel.

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Der Anbieter ist schwer in Kritik geraten. Als eine Person (Name der Redaktion bekannt) das Abo seines 2024 verstorbenen Vaters kündigt, kann er nicht fassen, was er für eine unglaubliche Antwort erhält.

Wirbel um Antwort

"Ich habe vergangene Woche das Canal+ Abo meines 2024 verstorbenen Vaters gekündigt - mit Angabe von Kündigungsgrund und Übermittlung der Sterbeurkunde", meint er und teilt die Antwort des Unternehmens auch via Social Media.

Screenshot einer Kündigungsbestätigung von Canal+ mit Button zur Reaktivierung des Abos.
Canal + © Facebook

"Aus. Vorbei. Du hast gekündigt. Das war’s mit deinem CANAL+ Abo", lautet die pietätlose Antwort. "Am 1.9.2026 ist es Geschichte. Ende Gelände. Und während der Abspann läuft, denkst du dir vielleicht …", heißt es dann weiter.

Viele Facebook-User empören sich über die geschmacklose Antwort, die scheinbar automatisch erstellt wurde. In diesem Fall ist das Schreiben aber schlichtweg pietätlos.

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