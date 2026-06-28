WM-Hammer: Buchmacher schreiben ÖFB-Helden nicht ab

Nach der Nervenschlacht von Kansas City trauen manche Wettbüros dem ÖFB-Team auch in der K.o.-Phase eine Sensation zu.

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Nach dem packenden 3:3 gegen Algerien ist der Fokus des ÖFB-Teams schon voll auf das erste WM-K.o.-Spiel seit 1954 gerichtet. Am Donnerstag kommt es in Los Angeles zum Kracher gegen Europameister Spanien.

Damit treffen unsere Kicker-Helden nach dem amtierenden Weltmeister auch auf den amtierenden Europameister. Ein leichtes Los sieht definitiv anders aus.

Dennoch ist man im rot-weiß-roten bereit für das nächste Highlight bei der Endrunde. "Wir werden versuchen, sie zu attackieren, komplett befreit aufzuspielen und immer wieder Nadelstiche zu setzen", kündigt Alexander Schlager an. Mut macht dem Goalie die ÖFB-Leistung beim 0:2 gegen Argentinien. "Da können wir daraus mitnehmen, dass es absolut möglich ist, gegen Gegner, die "High Ends" im internationalen Fußball sind, etwas mitzunehmen", betonte Schlager.

Mini-Chance bei Wettquoten

Doch während in Österreich nun endgültig die totale WM-Euphorie herrscht, wissen die Buchmacher offensichtlich nicht so ganz, wie sie mit der Rangnick-Truppe umgehen sollen. Denn während Spanien im direkten Duell mit dem ÖFB weiterhin ganz klarer Favorit ist, traut man dem Team dennoch eine Sensation zu.

Austria's coach Ralf Rangnick speaks to Austria's midfielder #18 Romano Schmid during the 2026 World Cup Group J football match between Algeria and Austria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 27, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) © APA/AFP/JUAN MABROMATA

Im direkten Duell mit den Iberern sind die Chancen klar verteilt. Doch mit einem Blick auf den Turniersieger dürfte die ÖFB-Auswahl dennoch zum absoluten Geheim-Tipp avancieren.

Abcashen mit Wunder

Denn trotz des Duells mit der Übermacht aus Spanien wird unser Team bei den Quoten auf den Gesamtsieg weiterhin im Mittelfeld gewertet. War unser nächster Gegner vor dem Endrunden-Auftakt noch der Top-Favorit, ist man nach den bisher gezeigten Leistungen in der Titelquote abgerutscht.

Alaba & Co. rangieren hingegen im Mittelfeld, ein Aufstiegs-Wunder dürfte also nicht mehr ausgeschlossen sein und lässt ein ganzes Land zumindest bis Donnerstag weiterträumen.