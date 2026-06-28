Sechzehntelfinale
"Unkomplizierter Gegner": Spanien mit Arroganz-Anfall vor ÖFB-Kracher
Österreich trifft nach dem verrückten 3:3 gegen Algerien als Gruppenzweiter am Donnerstag, um 21.00 Uhr, auf den amtierenden Europameister Spanien.
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In Spanien schaut man sehr siegessicher auf das K.o.-Spiel. Die Medien spekulieren seit Tagen über den weiteren Turnierverlauf. Laut der spanischen Zeitung "La Razon" ist Österreich ein "unkomplizierter Gegner" und sehnten das Duell mit dem ÖFB-Team herbei.
Zwei ÖFB-Stars mit Spanien-Erfahrung
Die Iberer können mit Österreich als ersten K.o.-Gegner gut leben. Das Gegenpressing von Ralf Rangnick wird in den Medien thematisiert, aber Sorgen bereitet es den Spaniern derzeit noch nicht.
Zwei ÖFB-Stars sind in Spanien bestens bekannt. Kapitän David Alaba trug fünf Jahre lang das weiße Trikot von Real Madrid. Vor seinen schweren Verletzungen zeigte er regelmäßig starke Leistungen. In der Saison spielte sich David Affengruber bei La-Liga-Klub Elche auf. Der Niederösterreicher wartet aber bei dieser WM auf seinen ersten Einsatz.
Wenn Österreich Spanien schlägt, dann geht es im Achtelfinale gegen Portugal oder Kroatien weiter.
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