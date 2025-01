34 Libro-Fillialen sollen schließen

Das Libro-Filialnetz wird weiter reduziert.

Die MTH-Gruppe als Eigentümer von Libro und Pagro setzt verstärkt auf die Pagro-Märkte und streicht dafür das Filialnetz von Libro zusammen, sagte Konzerneigentümer Martin Waldhäusl im Gespräch mit dem "Standard" (Samstagausgabe). Und aus dem deutschen Einzelhandel ziehe sich die vom Ex-Politiker und Industriellen Josef Taus gegründete Gruppe zurück.

Die MTH-Gruppe übernahm vor mehr als 20 Jahren die Handelskette Libro, die auf bis zu 250 Standorte in ganz Österreich kam. Derzeit ist die Kette bereits auf 180 Filialen geschrumpft, heuer sollen dem Vernehmen nach weitere 34 geschlossen werden. Wobei sich Waldhäusl gegenüber dem "Standard" auf keine genaue Zahl festlegen will. Die Filialen seien mittlerweile zu klein, merkte Waldhäusl an. Die Filialstruktur sei in Jahren entstanden, als der Händler nach dem Motto "Hollywood in Mistelbach" ein Großverteiler neuer Entertainmentprodukte war, sagte Waldhäusl.

Dafür verdient die MTH-Gruppe mit Pagro weiterhin gut. Das Filialnetz wurde von 90 auf 160 Standorte ausgeweitet.

Sinkende Erträge

Die Gruppe setzte mit den zwei Vertriebsschienen im Wirtschaftsjahr 2023/24 308 Mio. Euro um. Seit der Coronakrise sanken die Erträge von 14 auf 6 Mio. Euro, der Cashflow von 33 auf 5 Mio. Euro. Die gesamte Branche bekomme die Kosten für Personal und Mieten zu spüren und es gebe nur einen geringen Spielraum für Preiserhöhungen. Es sei nicht Ziel, die Vertriebsschiene Libro aufzugeben, sondern die Angebote der Marken zu stärken.

In Deutschland verkauft MTH die Diskontkette Pfennigpfeiffer mit 84 Filialen an Tedi. Derzeit ist die MTH-Gruppe in Deutschland noch mit Mäc Geiz vertreten. Diese Kette kommt auf knapp 250 Standorte.