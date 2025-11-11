Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.750 aktien equal +0% Andritz AG 64.05 aktien down -0.54% BAWAG Group AG 114.20 aktien up +0.62% CA Immobilien Anlagen AG 23.920 aktien up +0.67% CPI Europe AG 16.290 aktien up +0.18% DO & CO Aktiengesellschaft 200.00 aktien up +0.5% EVN AG 26.950 aktien up +1.32% Erste Group Bank AG 93.15 aktien up +0.81% Lenzing AG 20.850 aktien up +0.97% OMV AG 48.540 aktien up +1.63% Oesterreichische Post AG 30.750 aktien up +1.82% PORR AG 25.800 aktien down -0.96% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.160 aktien down -1.11% SBO AG 28.950 aktien up +1.76% STRABAG SE 66.70 aktien down -0.45% UNIQA Insurance Group AG 12.800 aktien down -0.93% VERBUND AG Kat. A 66.35 aktien down -0.23% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.700 aktien up +0.56% Wienerberger AG 25.940 aktien up +2.13% voestalpine AG 32.180 aktien down -0.43%
  1. oe24.at
  2. Business
Geld, Euro, Geldbörse - Mein Betriebsrat - Konsole - Betriebsrat 3
© Analogicus - Pixabay.com

Im Dezember

Aufgepasst! Beliebter Bonus kommt zurück

11.11.25, 23:05
Teilen

Der beliebte Reparaturbonus kehrt zurück – allerdings in neuer Form und unter dem Namen "Geräte-Retter-Prämie".

Das Programm des Umweltministeriums soll im Dezember 2025 starten und weiterhin Reparaturen von Haushaltsgeräten fördern, jedoch stärker auf private Haushalte ausgerichtet sein. Nach dem österreichweiten Stopp im Frühjahr, wurde auch der Wiener Reparaturbon für heuer bereits aufgebraucht. Wie das Onlineportal "finanz.at" berichtet, soll aber auch dieser wieder neu aufgelegt werden. 

Die genauen Förderbedingungen und Beträge der "Geräte-Retter-Prämie" werden derzeit noch festgelegt. Klar ist jedoch: Der Förderumfang wird eingeschränkt. Fahrräder, E-Bikes, Handys sowie Luxus- und Wellnessgeräte wie Massagesessel oder Fußsprudelbäder sind künftig von der Förderung ausgeschlossen. Damit soll gewährleistet werden, dass das Programm langfristig bestehen kann.

30 Millionen Euro im Budget vorgesehen

Für die Neuauflage sind 30 Millionen Euro jährlich im Budget 2026 vorgesehen. Seit dem Start des ursprünglichen Reparaturbonus 2022 wurden rund 1,7 Millionen Bons eingelöst – am häufigsten für Smartphones, Waschmaschinen, Geschirrspüler und Kaffeemaschinen. Über 6.000 Partnerbetriebe waren beteiligt, berichtet "finanz.at".

Mit der neuen "Geräte-Retter-Prämie" reagiert das Ministerium auf die große Nachfrage und will die Förderung "zielgerichteter und effizienter" gestalten – als dauerhaften Beitrag zu Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft in Österreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden