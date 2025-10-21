Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.950 aktien down -0.52% Andritz AG 60.90 aktien down -1.46% BAWAG Group AG 106.30 aktien up +1.33% CA Immobilien Anlagen AG 24.680 aktien up +1.23% CPI Europe AG 17.990 aktien up +0.45% DO & CO Aktiengesellschaft 215.50 aktien equal +0% EVN AG 24.850 aktien up +0.4% Erste Group Bank AG 83.45 aktien up +0.3% Lenzing AG 24.700 aktien down -1.79% OMV AG 45.060 aktien up +1.4% Oesterreichische Post AG 29.550 aktien down -0.17% PORR AG 28.900 aktien down -1.37% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.880 aktien down -0.86% SBO AG 26.950 aktien up +1.51% STRABAG SE 72.80 aktien down -0.82% UNIQA Insurance Group AG 12.520 aktien up +0.32% VERBUND AG Kat. A 64.05 aktien up +0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.600 aktien down -1.25% Wienerberger AG 26.800 aktien up +2.13% voestalpine AG 30.860 aktien down -2.09%
  1. oe24.at
  2. Business
Markus Breitenecker
© APA

Paukenschlag

Berlusconi feuert Pro7-Vorstand – Ösi Breitenecker muss gehen!

21.10.25, 17:36
Teilen

Neuer Eigentümer tauscht Management aus. 

Paukenschlag beim deutschen Medienkonzern ProSiebenSat1: Nur sechs Wochen nach der Machtübernahme von 75 Prozent feuert der Sohn des italienischen Bunga-Bunga-Premiers Silvio Berlusconi mit seiner MFE-Gruppe den gesamten Pro7Sat1-Vorstand.

Nicht nur Pro7Sat1-CEO Bert Habets muss mit sofortiger Wirkung gehen, auch der österreichische COO der Gruppe, Markus Breitenecker, fällt tief.

Markus Breitenecker, der einst die Puls 4/ATV-Gruppe in Österreich aufgebaut und Puls 24 gegründet hat, räumt „freiwillig“ seinen Job als Entertainment-, Streaming- und Vermarktungsvorstand – angeblich „in bestem Einvernehmen“, bevor die Italiener auch ihn gefeuert hätten.

Für Breitenecker ist der Sturz besonders schmerzhaft. Er war erst im April des Vorjahres mit der gesamten Familie nach München übersiedelt, hatte bei Pro7Sat1 ein 40.000-Euro-Gehalt bezogen und ist nun mit sofortiger Wirkung nicht nur seinen Job als COO der deutschen Gruppe sondern auch seine Verantwortung für die Österreich-Tochter los. Ab sofort darf er in München spazieren gehen.

Die deutsche ProSiebenSat1-Gruppe wird ab sofort Berlusconis wichtigster Vertrauter, MFE-Finanzvorstand Marco Giordani, persönlich führen. Die Italiener werfen der deutsch-österreichischen Führungs-Riege unter Habets und Breitenecker Mismanagement, einen Einbruch der Werbe-Erlöse und sinkende Quoten vor. Breitenecker ist in Deutschland auch mit seinem Gratis-Streaming-Angebot „Joyn“ gescheitert.

Marco Giordani soll nun einen Neustart für die Pro7Sat1-Gruppe vorbereiten und vor allem Streaming und „Joyn“ auf neue Beine stellen.

Wie es mit der Österreich-Tochter „SevenOne“ mit Puls 4, ATV und Puls24 weitergeht, ist nach Breiteneckers Sturz völlig unklar. Die Österreich-TV-Gruppe ist wirtschaftlich schwer unter Druck geraten. Nach deutlichen Quotenverlusten von Puls 4 und ATV, die von „Servus“ klar überholt wurden, ist das Werbegeschäft der Puls-Gruppe dramatisch eingebrochen. Der Österreich-Tochter dürfte nun von den neuen Berlusconi-Eigentümern ein drastisches Spar-Paket verordnet werden.

Das könnte auch das Ende des News-Senders Puls 24 bedeuten. Puls 24 ist schwer defizitär, hat im November nur noch 0,6 % Marktanteil und spielt seit neuestem bei mehr als 50 % seines Programms statt aktueller News nur noch alte Reportage-Wiederholungen von ATV.

Breiteneckers Schicksal ist noch völlig unklar. Während Bert Habets noch weiter bei Pro7Sat1 als Berater verbleibt, musste Breitenecker seinen Schreibtisch sofort räumen und dürfte künftig weder beim deutschen Konzern noch bei der österreichischen Tochter weiter eine Rolle spielen.

Bei der österreichischen Puls/ATV-Gruppe befürchtet man deshalb „das Schlimmste“, sagt ein Insider. Und: „Bei Pro7Sat 1 wird ebenso wie bei Puls/ATV kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Breitenecker selbst war vorerst für keine Stellungnahme erreichbar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden