Erstes Land plant nächtliche Tankstellenschließung

Die thailändische Regierung könnte wegen drohender Kraftstoffknappheiten die nächtliche Schließung von Tankstellen anordnen.

Das Kabinett erwäge, die Abgabe von Diesel und Benzin ab 20. April zwischen abends 22.00 Uhr und 5.00 Uhr in der Früh zu verbieten, sagte Regierungschef Anutin Charnvirakul am Dienstag in Bangkok. Er forderte die Menschen auf, Energie zu sparen, indem sie von zu Hause aus arbeiten und öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

"Obwohl Thailand im Vergleich zu anderen Ländern über relativ hohe Ölreserven verfügt, sind wir als Nation, die große Mengen Öl aus verschiedenen exportierenden Ländern importieren muss, weiterhin anfällig", erklärte Anutin. Die Energieversorgung müsse in der Zukunft anders geregelt werden.