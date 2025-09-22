Alles zu oe24VIP
HOFER als bester Diskonter Österreichs ausgezeichnet
© Hofer

Jetzt Gewinnspiel

HOFER als bester Diskonter Österreichs ausgezeichnet

22.09.25, 10:36
Hofer triumphiert zum dritten Mal in Folge als „Bester Diskonter " beim Kundenvotum der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien. Das feiert man mit einem Gewinnspiel, bei dem Kunden einen Jahreseinkauf im Wert von 5.000 Euro ergattern können. 

Hofer ist Österreichs Diskonter Nummer 1 laut ÖGVS Discounter-Check 2025/26. Der Lebensmittelhändler punktet mit seinem Erfolgsrezept: „attraktive Eigenmarken zum günstigen HOFER Preis" – und lädt seine Kunden jetzt zum Mitfeiern ein. 

100% der Frischmilchartikel und Frischeier stammen aus heimischer Produktion. 

Die Zahlen sprechen für sich: Rund 1.965 Interviews und über 224.400 Datenpunkte flossen in die Bewertung ein. HOFER überzeugte dabei in allen Kategorien – Qualität (40%), Auswahl (20%) und Preis (40%). Besonders beeindruckend: Der Diskonter dominiert nicht nur in den zwölf Warengruppen des Vorjahres, sondern führt auch in sieben neuen Segmenten die Zufriedenheitswerte an.

Beim großen Gewinnspiel gibt es unter anderem einen Jahreseinkauf bei HOFER im Wert von 5.000 Euro zu ergattern. 

© Hofer
 

Der Österreich-Faktor spielt bei HOFER eine zentrale Rolle. 100% der Frischmilchartikel und Frischeier stammen aus heimischer Produktion. Auch beim Fleisch setzt der Diskonter auf strenge Standards: Rind, Schwein und Huhn sowie das gesamte Kühlsortiment (mit Ausnahme internationaler Spezialitäten) kommen ausschließlich aus Österreich. Die HOFER BACKBOX versorgt mit bis zu 42 ofenfrischen Spezialitäten aus Traditionsbäckereien. Und beim HOFER Marktplatz landen täglich über 140 Obst- und Gemüseprodukte von mehr als 1.500 regionalen Partnern in den Regalen.

JETZT mitfeiern und 5.000 Euro gewinnen

Den Erfolg feiert HOFER mit einem großen Gewinnspiel – und die Preise können sich sehen lassen: Der Hauptgewinn ist ein Jahreseinkauf im Wert von 5.000 Euro. Zusätzlich winkt ein komplettes HOFER Jahrespackage mit einem 3.000 Euro HOFER REISEN Gutschein, 1.500 Euro HOFER GRÜNSTROM Voucher und weiteren Überraschungen. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Mit einem Kund:innenkonto auf hofer.at/mhme bis zum 30. November 2025 mindestens drei Kassenbons hochladen – und schon ist man im Lostopf. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt.

Über Hofer

Mit rund 540 Filialen und über 12.000 Mitarbeiter:innen zählt HOFER zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Das Standardsortiment umfasst etwa 3.000 Produkte – ergänzt durch wöchentlich wechselnde Aktionsartikel, die jetzt noch mehr Grund zum Feiern geben.

