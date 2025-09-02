Kinderrad-Hersteller woom bricht Rekorde: Zwei Millionen Fahrräder verkauft

Der österreichische Kinderfahrrad-Spezialist woom verzeichnet mit 90,1 Millionen Euro Umsatz (+41%) das stärkste Halbjahr der Unternehmensgeschichte und knackt die Marke von zwei Millionen verkauften Rädern seit Gründung 2013.

Während die Fahrradbranche schwächelt, setzt woom seinen Höhenflug unbeirrt fort. Der Kinderrad-Hersteller aus Wien steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um satte 41 Prozent auf 90,1 Millionen Euro – und das gegen den allgemeinen Markttrend. Bereits Ende Juli überschritt das Unternehmen die 100-Millionen-Euro-Marke.

Fahrradbranche schwächelt, aber Unternehmen wächst

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Seit der Gründung 2013 verkaufte woom bereits über zwei Millionen Fahrräder an Kinder und Jugendliche weltweit. Besonders bemerkenswert: Während der gesamte Fahrradmarkt schrumpft, gewinnt das österreichische Unternehmen kontinuierlich Marktanteile hinzu. Nach einem starken Jahresauftakt beschleunigte sich die Entwicklung im zweiten Quartal noch einmal deutlich.

woom-CEO Bernd Hake zeigt sich begeistert: „Das erste Halbjahr 2025 hat unsere Erwartungen übertroffen. Dieser Erfolg ist die Leistung unseres gesamten Teams." Der wahre Antrieb sei jedoch die Begeisterung der über zwei Millionen Kinder, die mit woom die Liebe zum Radfahren entdeckt haben. Und Hake kündigt bereits den nächsten Coup an: „Wir möchten die Faszination fürs Radfahren bereits bei den Allerkleinsten wecken, noch bevor sie ihre ersten Schritte machen."

Auch Kasper Rørsted, Chairman des Advisory Boards, bestätigt den Erfolgskurs: „woom ist auf dem richtigen Weg. Wir haben eine starke Marke, ein hochmotiviertes Team und eine klare Agenda für Innovation und Internationalisierung." Diese Strategie zahlt sich aus: Nicht nur im DACH-Raum wächst woom zweistellig. Der Marktaufbau in Großbritannien, die verstärkte Präsenz in den USA sowie Zuwächse in Nordeuropa und den Benelux-Ländern unterstreichen den globalen Erfolg.

DIESES Geheimnis wird im Oktober gelüftet

Die Innovationskraft bleibt ein zentraler Wachstumsmotor. Jüngste Produkteinführungen wie die Kinderräder woom GO, der READY Kinderhelm sowie die limitierten E-Bikes woom EXPLORE e wurden vom Markt begeistert aufgenommen. Doch das ist erst der Anfang: Im Oktober 2025 will woom eine völlig neue Produktkategorie für die Allerkleinsten vorstellen. Für 2026 sind bereits weitere Innovationen im Bereich E-Mobilität geplant. Das Unternehmen, 2013 von zwei fahrradbegeisterten Vätern in einer Wiener Garage gegründet, ist heute in über 40 Ländern aktiv – von den USA bis China.

© woom GmbH

Mit seinem konsequenten Fokus auf leichte, kindgerechte Fahrräder hat sich woom vom österreichischen Geheimtipp zum globalen Marktführer entwickelt. Die nächste Revolution für die kleinsten Radfahrer steht bereits in den Startlöchern.