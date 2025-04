Bitcoin-Handel jetzt an Wiener Börse möglich

Die Wiener Börse öffnet ihre Tore für den Bitcoin-Handel! Ab sofort können Anlegerinnen und Anleger mit regulierten Krypto-Produkten direkt in digitale Assets investieren – ganz ohne Umweg über ausländische Plattformen.

Mit einer massiven Produktoffensive hat die Wiener Börse heute ihr Angebot erweitert: Neben 100 neuen ETFs – darunter auf Schwergewichte wie den MSCI World oder NASDAQ-100 – sind jetzt auch rund 50 neue Krypto-ETPs gelistet. Das Besondere: Erstmals in größerem Ausmaß ist damit auch ein Investment in Bitcoin und Co. über die heimische Börse möglich – sicher, reguliert und ohne Auslandsspesen.

Krypto leicht gemacht

Statt komplizierter Wallets oder unsicherer Plattformen setzen die sogenannten ETPs (Exchange Traded Products) auf Einfachheit: Anleger investieren über Schuldverschreibungen, die die Entwicklung von Bitcoin, Ethereum & Co. exakt nachbilden. Steigt der Bitcoin-Kurs etwa um zehn Prozent, zieht auch der entsprechende ETP im selben Ausmaß mit. „Man besitzt den Coin zwar nicht direkt, nimmt aber voll an der Kursentwicklung teil “, erklärt ein Sprecher der Börse gegenüber oe24.

Historische Erweiterung - so funktionieren ETFs

Mit der heutigen Erweiterung verdoppelt die Börse auch nahezu ihr ETF-Angebot (Exchange Traded Funds).

"ETFs verkörpern die zentralen Grundsätze einer soliden Anlagestrategie: breite Diversifikation, geringe Kosten und die Möglichkeit eines monatlichen Sparplans. Sie sind somit ein Prototyp für die langfristige private Altersvorsorge “, so Manuel Kurz von der Wiener Börse. Insgesamt sind nun 237 ETFs und 60 Krypto-ETPs gelistet. Market Maker Lang & Schwarz sorgt für durchgehende Handelbarkeit und faire Preise.

Für wen lohnt sich das?

Die neuen Produkte eignen sich sowohl für Langzeit-Sparer als auch für mutige Krypto-Fans. Möglich ist der Handel etwa über Online-Broker wie Flatex oder direkt über Banken. Und das Beste: Anleger zahlen keinen Ausgabeaufschlag und ersparen sich teure Auslandsspesen. Aber Achtung: Verluste sind nicht ausgeschlossen.

Über die Wiener Börse

Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu globalen Märkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Notierte Unternehmen profitieren dort von maximaler Liquidität, Anlegern bietet sie als Marktführerin schnellen und günstigen Handel. Die Wiener Börse sammelt und verteilt Kursdaten und berechnet die wichtigsten Indizes für ein Dutzend Märkte der Region. Dank ihres einzigartigen Know Hows vertrauen auch die Nationalbörsen in Budapest, Laibach und Zagreb auf die IT-Dienstleistungen der Wiener Börse. Darüber hinaus ist sie an weiteren Energiebörsen und Clearinghäusern der Region beteiligt.