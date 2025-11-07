Alles zu oe24VIP
Kopie von LEGO Icons Enterprise D kommt.
© LEGO

USS Enterprise

Lego bringt mächtiges Star Trek-Flaggschiff zum Black Friday

07.11.25, 13:01
Was der Millennium Falcon für Star Wars ist, das ist die USS Enterprise für Star Trek. Das Schiff erscheint zum Black Friday als große LEGO Icons Neuheit. Jetzt offiziell im LEGO Onlineshop vorgestellt. 

Ab dem 28. November 2025 wird die LEGO U.S.S. Enterprise zunächst exklusiv im LEGO Onlineshop und den Brand Stores erhältlich sein, berichtet Branchen-Insider stonewars.  Das Schiff der Galaxy-Klasse und seine Crew rund um die Führungsoffiziere Captain Picard, Commander Riker, Lieutenant Commander Data und Co. erscheint zum Black Friday, dem größten Handels-Event vor Weihnachten.

LEGO Icons Enterprise D kommt.

LEGO Icons Enterprise D kommt.

© LEGO

380 Euro, Fokus auf Erwachsene 

Die LEGO Star Trek Enterprise D erscheint als Teil der LEGO Icons Reihe und richtet sich an erwachsene Käufer. Vor allem an jene, die einen Bezug zur Vorlage aus Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert haben.

Die TV-Serie mit dem Originaltitel „Star Trek: The Next Generation“ wurde in den USA von 1987 bis 1994 in sieben Staffeln ausgestrahlt. Die wesentlichsten Charaktere liegen diesem Set, das insgesamt 3.600 Teile hat, in Form von neun Minifiguren bei, etwa Captain Picard mit ikonischem Earl-Grey-Tee. Die UVP der LEGO Enterprise D beträgt 379,99 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

