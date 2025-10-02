Autozulieferer insolvent: 174 Mitarbeiter betroffen

Vier Firmen der Höhrhan-Gruppe sind insolvent. Es wurde Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Krems beantragt. Insgesamt mehr als 29 Mio. Euro Schulden, aber die Unternehmen sollen fortgeführt werden.

Vier Gesellschaften der Höhrhan-Gruppe sind insolvent. Die Robust Industry GmbH in Krems, die Robust Plastics GmbH und AKG Plastics GmbH in Wien sowie HT Electronic Systems GmbH im burgenländischen Neudörfl (Bezirk Matterburg) haben am Donnerstag am Landesgericht Krems Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Betroffen sind laut Kreditschützern in Summe 174 Mitarbeiter und 400 Gläubiger. Die Passiva betragen über 29 Mio. Euro. Die Firmen sollen fortgeführt werden.

Löhne und Gehälter teilweise seit August offen

Die Unternehmen beliefern vor allem die Autoindustrie. Als Insolvenzursachen gelten insbesondere Umsatzrückgänge aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in der Kfz-Branche sowie massive Kostensteigerungen. Alle vier insolventen Gesellschaften streben die Fortführung und Sanierung an, teilte der KSV1870 in einer Aussendung mit. Nach AKV-Angaben sind die Löhne und Gehälter teilweise seit August offen. Gläubigern wird jeweils ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent angeboten, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme, wie auch Creditreform informierte. Die Finanzierung soll in erster Linie aus dem Fortbetrieb der Unternehmen erfolgen.

Die vier Gesellschaften gehören zur Firmengruppe Höhrhan, Geschäftsführer ist jeweils Thomas Höhrhan. Die Robust Industry GmbH als Holdinggesellschaft beschäftigt 19 Dienstnehmer, 15 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Die Passiva betragen 2,5 Mio. Euro. Mit 12,9 Mio. Euro verfügt die Robust Plastics GmbH über die höchsten Verbindlichkeiten der vier Gesellschaften. Das Unternehmen mit 48 Dienstnehmern und 155 Gläubigern ist in der Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau sowie Kunststoffverarbeitung aktiv. Die HT Electronic Systems GmbH verfügt über 63 Mitarbeiter und 131 Gläubiger. Die Passiva machen 7,2 Mio. Euro aus. Ebenfalls als Kunststoffverarbeiter tätig ist die AKG Plastics mit 44 Dienstnehmern und 99 Gläubigern. Die Verbindlichkeiten betragen 6,5 Mio. Euro.