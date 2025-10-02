Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 24.150 aktien up +7.57% Andritz AG 61.15 aktien up +0.41% BAWAG Group AG 110.40 aktien down -1.69% CA Immobilien Anlagen AG 23.560 aktien up +1.38% CPI Europe AG 18.390 aktien down -0.54% DO & CO Aktiengesellschaft 221.00 aktien up +0.23% EVN AG 23.250 aktien down -1.9% Erste Group Bank AG 86.75 aktien up +1.52% Lenzing AG 25.600 aktien down -0.78% OMV AG 46.140 aktien down -0.17% Oesterreichische Post AG 29.900 aktien equal +0% PORR AG 27.950 aktien down -0.71% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.000 aktien up +1.26% SBO AG 27.150 aktien down -0.73% STRABAG SE 78.90 aktien up +0.38% UNIQA Insurance Group AG 12.640 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 62.60 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.250 aktien down -0.21% Wienerberger AG 27.680 aktien down -0.29% voestalpine AG 32.160 aktien down -0.12%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Märkte & Börsen
Insolvent Pleite
© Getty Images

Vier Firmen

Autozulieferer insolvent: 174 Mitarbeiter betroffen

02.10.25, 13:51 | Aktualisiert: 02.10.25, 17:33
Teilen

Vier Firmen der Höhrhan-Gruppe sind insolvent. Es wurde Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Krems beantragt. Insgesamt mehr als 29 Mio. Euro Schulden, aber die Unternehmen sollen fortgeführt werden.

Vier Gesellschaften der Höhrhan-Gruppe sind insolvent. Die Robust Industry GmbH in Krems, die Robust Plastics GmbH und AKG Plastics GmbH in Wien sowie HT Electronic Systems GmbH im burgenländischen Neudörfl (Bezirk Matterburg) haben am Donnerstag am Landesgericht Krems Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Betroffen sind laut Kreditschützern in Summe 174 Mitarbeiter und 400 Gläubiger. Die Passiva betragen über 29 Mio. Euro. Die Firmen sollen fortgeführt werden.

Löhne und Gehälter teilweise seit August offen 

Die Unternehmen beliefern vor allem die Autoindustrie. Als Insolvenzursachen gelten insbesondere Umsatzrückgänge aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in der Kfz-Branche sowie massive Kostensteigerungen. Alle vier insolventen Gesellschaften streben die Fortführung und Sanierung an, teilte der KSV1870 in einer Aussendung mit. Nach AKV-Angaben sind die Löhne und Gehälter teilweise seit August offen. Gläubigern wird jeweils ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent angeboten, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme, wie auch Creditreform informierte. Die Finanzierung soll in erster Linie aus dem Fortbetrieb der Unternehmen erfolgen.

Die vier Gesellschaften gehören zur Firmengruppe Höhrhan, Geschäftsführer ist jeweils Thomas Höhrhan. Die Robust Industry GmbH als Holdinggesellschaft beschäftigt 19 Dienstnehmer, 15 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Die Passiva betragen 2,5 Mio. Euro. Mit 12,9 Mio. Euro verfügt die Robust Plastics GmbH über die höchsten Verbindlichkeiten der vier Gesellschaften. Das Unternehmen mit 48 Dienstnehmern und 155 Gläubigern ist in der Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau sowie Kunststoffverarbeitung aktiv. Die HT Electronic Systems GmbH verfügt über 63 Mitarbeiter und 131 Gläubiger. Die Passiva machen 7,2 Mio. Euro aus. Ebenfalls als Kunststoffverarbeiter tätig ist die AKG Plastics mit 44 Dienstnehmern und 99 Gläubigern. Die Verbindlichkeiten betragen 6,5 Mio. Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden