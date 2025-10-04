Alles zu oe24VIP
instagram
© Getty

Verdacht

Hört Instagram bei jedem Telefonat mit? Insta-Boss äußert sich

04.10.25, 18:13
Instagram-Chef Adam Mosseri hat sich zu den seit Jahren kursierenden Abhör-Vorwürfen geäußert. 

Seit Jahren hält sich der Verdacht, dass Instagram heimlich Gespräche abhört, um gezielt Werbung auszuspielen. Viele Nutzer wundern sich, wenn kurz nach einem Gespräch über ein bestimmtes Thema passende Anzeigen im Feed erscheinen.

Klare Ansage von Adam Mosseri

In einem Video auf Instagram geht der Plattformchef selbst auf die Gerüchte ein. Mosseri: „Das hier ist ein Mythbusting-Video über etwas, worüber ich viele leidenschaftliche Diskussionen hatte.“ Seine Botschaft ist eindeutig: „Ich schwöre, wir hören eure Mikrofone nicht ab.“

Meta kämpft seit Jahren mit Vorwürfen

Dass Mosseri ein solches Video veröffentlichen muss, zeigt, wie hartnäckig sich das Gerücht hält. Bereits seit 2016 versucht der Mutterkonzern Meta, die Vorwürfe zu entkräften. Trotzdem bleiben viele Nutzer skeptisch.

Werbung durch Daten und Interessen

Mosseri erklärt, dass die gezielte Werbung auf Daten über Klicks, Interessen und besuchte Seiten zurückgehe. Auch Aktivitäten von Freunden würden eine Rolle spielen. Zudem betont er, dass ein ständiges Mithören die Akkulaufzeit von Smartphones stark verringern würde – und aktive Mikrofone ohnehin durch einen Leuchtpunkt sichtbar seien.

Zufall spielt oft eine Rolle

Manchmal sei es einfach Zufall, dass eine Anzeige thematisch zu einem Gespräch passe, sagt Mosseri. Das heiße jedoch nicht, dass Instagram tatsächlich mithöre.

