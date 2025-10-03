Millionen-Schulden – Metallbau Trummer ist pleite

Das Metallbauunternehmen Trummer GmbH & CoKG aus Bad Gleichenberg ist insolvent.

Laut "Kreditschutzverband von 1870" (KKSV1870) bestehen Verbindlichkeiten von rund 3,5 Millionen Euro bei rund 63 Gläubigern, die eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten sollen. Dem stehen Aktiva von rund 1,5 Millionen Euro gegenüber, was eine rechnerische Überschuldung von etwa zwei Millionen Euro ergibt. Von der Insolvenz sind 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, Einsparungen beim Personal sind derzeit nicht vorgesehen, wie "ORF Steiermark" berichtet.

Das sind die Gründe für die Insolvenz

Das 1990 gegründete Familienunternehmen Trummer GmbH & CoKG fertigt und montiert Alufenster, Türen, Stahlkonstruktionen und Brandschutzelemente, wobei rund 70 Prozent der Aufträge aus dem öffentlichen Sektor stammen. Als Ursachen für die wirtschaftliche Schieflage nennt die Firma laut "ORF Steiermark" mehrere Faktoren: massive Kostensteigerungen bei Löhnen, Rohstoffen und Energie, eine sinkende Zahlungsmoral sowie einen Zahlungsausfall in Höhe von rund 90.000 Euro. Der zweitweise Ausfall der Geschäftsführung soll dazu geführt haben, dass zahlreiche Aufträge und Projekte teilweise führungslos und unkoordiniert abgewickelt wurden.

Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde eröffnet. Der Sanierungsplan sieht vor, die Gläubigerforderungen innerhalb von zwei Jahren zu bedienen – durch laufende Erträge aus der Fortführung und/oder durch den Einstieg eines strategischen Investors. Erste Gespräche dazu würden bereits laufen, berichtet der "KSV".