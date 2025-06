Neue Leitung der Personalabteilung bei der DONAU Versicherung

Daniela Hagmann, die erfolgreiche Juristin und seit Juli 2024 stellvertretende Leiterin des Bereichs Personal, folgt ab Juli Gertrud Drobesch nach.

Daniela Hagmann, betreut Gemeinsam mit dem HR-Team mehr als 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte der Donau Versicherung und verantwortet sämtliche Personalagenden. Sie berichtet künftig direkt an Vorstandsvorsitzende Judit Havasi.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Daniela Hagmann. Sie wird den Personalbereich entlang unserer Unternehmensstrategie weiterentwickeln und stärken. Die Förderung und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter:innen ist eine zentrale Investition in den künftigen Erfolg der Donau“, betont Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende der Donau Versicherung. „Gertrud Drobesch danke ich sehr herzlich für ihren langjährigen, engagierten Einsatz. Für ihren neuen Lebensabschnitt wünsche ich ihr alles erdenklich Gute.“

Zur Person

Daniela Hagmann, Jahrgang 1984, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Bereits während des Studiums war sie in einer renommierten Wiener Wirtschaftskanzlei tätig. Nach dem Gerichtsjahr sammelte sie internationale Erfahrung in einer Kanzlei in San Francisco, Kalifornien.

Seit 2014 unterstützt die gebürtige Wienerin die Donau Versicherung in allen personalrechtlichen Belangen. Mit Juli 2024 wurde sie zur stellvertretenden Leiterin der Personalabteilung ernannt.