Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 102.00 aktien up +1.59% Andritz AG 73.70 aktien down -0.54% BAWAG Group AG 146.30 aktien up +0.9% CA Immobilien Anlagen AG 24.850 aktien down -1.58% DO & CO Aktiengesellschaft 179.40 aktien down -1.43% EVN AG 28.450 aktien up +0.35% Erste Group Bank AG 96.30 aktien down -0.72% Lenzing AG 23.450 aktien down -2.49% OMV AG 62.90 aktien down -0.08% Oesterreichische Post AG 31.000 aktien equal +0% PORR AG 35.400 aktien down -2.21% Palfinger AG 33.950 aktien down -2.44% Raiffeisen Bank Internat. AG 45.980 aktien down -0.35% SBO AG 34.750 aktien up +1.76% STRABAG SE 88.10 aktien down -2.76% UNIQA Insurance Group AG 16.980 aktien down -0.35% VERBUND AG Kat. A 62.55 aktien up +1.46% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.90 aktien down -0.15% Wienerberger AG 21.940 aktien down -1.79% voestalpine AG 44.540 aktien down -0.54%
  1. oe24.at
  2. Business
Kopie von Silverstar Railways wurde 2024 in Wien gegründet.
© Silverstar Railways

Bahn-Boom bei uns

Neuer Bahnbetreiber in Österreich: Erste Strecke fix, Preise könnten purzeln

18.05.26, 10:14
Teilen

Neben ÖBB und Westbahn mischt jetzt ein neuer Zug-Betreiber den Passagier-Verkehr in Österreich auf:  Silverstar Railways aus Wien.

Europaweit fahren nur die Schweizer und Luxemburger mehr mit dem Zug als wir. 320.000 Klimaticket-Besitzer, riesige ÖBB-Ausbauprojekte. Die Schiene ist der Mobilitäts-Hit schlechthin. 

Ab nächstem Jahr mischt ein brandneuer Player auf unseren Gleisen mit! Bislang kennen ihn nur echte Insider: Silverstar Railways. Dahinter steckt der Kindheitstraum von Ex-ÖBB-Lokführer Patrick Kröll.

Moderne Siemens-Loks 

Erst 2024 gegründet, zählt die Truppe von Silverstar Railways aktuell zehn Mitarbeiter. Acht davon sind Lokführer, die bisher vor allem im Güterverkehr aushalfen. Zwei moderne Siemens-Loks sind bereits geleast.

Doch jetzt geht’s ans Eingemachte: Noch heuer will Silverstar die EU-Sicherheitsbescheinigung schaffen und als eigenständiges Eisenbahnunternehmen durchstarten. Das Ziel: Fahrgäste befördern und der Konkurrenz so richtig einheizen! 

Erste Strecke fix: Wien – Bad Aussee

Die erste planmäßige Verbindung wurde am Montag im Ö1-Radio enthüllt. Fix ist: Ab 2027 rollen direkte Schnellzüge von Wien nach Bad Aussee. Bisher eine Geduldsprobe mit langsamem Intercity und Umstieg in Attnang-Puchheim. Für Ausflügler und Touristen ein Träumchen – endlich ohne Umsteige-Stress ins Salzkammergut.

Silverstar Railways wurde 2024 in Wien gegründet.

Silverstar Railways wurde 2024 in Wien gegründet. Mit dem Anspruch Mobilität smarter, effizienter und verlässlicher zu machen. Chef ist der ehemalige ÖBB-Lokführer Patrick Kröll (2. v.r.), der sich damit seinen Kindheitstraum erfüllt.

© Silverstar Railways

Blick Richtung Süden: Italien, Slowenien, Kroatien

Und es könnte noch viel mehr kommen: Sechs bis sieben weitere Strecken prüft Silverstar gerade. Firmenchef Kröll verrät: „Ein sehr interessanter Markt wäre, Österreich mit Italien zu verbinden oder auch nach Slowenien oder Kroatien die Korridore wieder etwas zu öffnen.“ Da träumen Urlauber jetzt schon vom Direktzug ans Meer!

Preis-Hammer möglich: Experte sieht drastisches Sparpotenzial

Eisenbahn-Experte Josef Doppelbauer erklärt im Bericht den Clou für Fahrgäste: Mehr Anbieter = mehr Züge = fallende Preise. In Tschechien sackten die Ticketpreise durch Wettbewerb um bis zu 50 Prozent ab. Ein solcher Preis-Putsch wäre auch bei uns denkbar.

Mehr kurze Züge belasten natürlich das Netz stärker als wenige lange Garnituren. Da müsse der Staat beim Ausbau weiter zulegen, sonst drohen Staus auf der Schiene. Und: Weil jeder Betreiber derzeit sein eigenes Ticket-System hat, warnt Doppelbauer vor einem wahren Tarif-Dschungel. Da braucht’s bald eine smarte Lösung.

Österreich bleibt also auf der Überholspur: Der Bahn-Boom geht in die nächste Runde!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen