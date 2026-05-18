OMV fördert jetzt Erdgas in Niederösterreich

Der Öl- und Gaskonzern OMV hat am Montag im niederösterreichischen Wittau offiziell die Förderung von Erdgas aufgenommen.

Das Vorkommen östlich von Wien gilt mit geschätzten 48 Terawattstunden (TWh) als das bedeutendste des Landes seit vier Jahrzehnten. Das Projekt soll die heimische Gasproduktion stärken und in der ersten Phase den Bedarf von rund 100.000 Haushalten decken. Durch die Förderung soll die Eigenversorgung von 6 auf bis zu 10 Prozent steigen.

In der ersten Erschließungsphase plant die OMV die Förderung von 11 TWh über einen Zeitraum von zehn Jahren. Dafür nimmt der Konzern rund 150 Mio. Euro in die Hand, wovon 80 Mio. Euro in die Infrastruktur, wie eine neue Gastrocknungsanlage und eine Pipeline ins benachbarte Aderklaa, fließen. Bei der angepeilten Plateauförderung von 3.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d) wird das Projekt die Gasproduktion der OMV in Österreich um rund 50 Prozent steigern.

Eigenproduktion soll Importabhängigkeit reduzieren

Der Ausbau heimischer Ressourcen soll die Importabhängigkeit Österreichs dämpfen. Im Jahr 2024 deckte die Inlandsförderung nur mehr rund sechs Prozent des gesamten Inlandsbedarfs von 74,4 TWh. Durch das zusätzliche Gas aus Wittau dürfte dieser Eigenanteil auf etwa neun bis zehn Prozent steigen. "Wir können internationale Energiemärkte nicht steuern, aber wir können unsere Abhängigkeit von ihnen reduzieren", erklärte Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Mittelfristig sieht die OMV in der Region Marchfeld weiteres Potenzial. Bei einem vollständigen Ausbau, für den laut Unternehmensangaben bis zu 500 Mio. Euro investiert werden könnten, ließe sich die gesamte Gasproduktion der OMV in Österreich verdoppeln. Voraussetzung dafür sind die Ergebnisse aktueller Bohrlochtests bei der im Vorjahr gestarteten Explorationsbohrung "Wittau West Tief 1", die bereits positive Anzeichen für zusätzliches Erdgas geliefert hat.