Österreich Werbung: Wechsel im Aufsichtsrat

Robert Seeber und Mario Pulker legen Aufsichtsrat-Mandate zurück - es folgen ihnen Susanne Kraus-Winkler, Bundesspartenobfrau für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, und Erich Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Im Aufsichtsrat der Österreich Werbung (ÖW) kam es mit Monatsbeginn zu personellen Veränderungen: Susanne Kraus-Winkler, Staatssekretärin a. D. und ehemalige Präsidentin der ÖW, kehrt nach kurzer Pause nun in neuer Funktion zur Österreich Werbung zurück. Zudem zieht mit Erich Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Geschäftsführer des Hotel Restaurant Höldrichsmühle in Hinterbrühl, ein neuer Vertreter in das Gremium ein. Robert Seeber sowie Mario Pulker legen ihre Aufsichtsratsmandate zurück. Die Österreich Werbung dankt ihnen für ihr langjähriges Engagement, ihre umfassende Unterstützung und ihren unermüdlichen Einsatz für den heimischen Tourismus.

„Ich freue mich sehr, Susanne Kraus-Winkler und Erich Moser im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Beide sind Vollblut-Touristiker mit langjähriger Branchenkenntnis und es ist mir eine Freude, mit ihnen für unsere ÖW zu arbeiten. Gleichzeitig danke ich Mario Pulker und Robert Seeber für ihren Einsatz", erklärt Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und Präsidentin der Österreich Werbung.

Im Aufsichtsrat der Österreich Werbung verbleiben Ulrike Rauch-Keschmann, Sektionschefin für Tourismus im BMWET und Vorsitzende des Aufsichtsrats, sowie Martha Schultz, Vizepräsidentin der WKÖ und stellvertretende Vorsitzende. Ebenfalls weiterhin vertreten sind Petra Bohuslav, kaufmännische Geschäftsführerin der Staatsoper, Hubert Siller vom MCI Innsbruck, Johannes Siter vom Bundesministerium für Finanzen und Martin Winkler, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Verkehrsbüro AG.