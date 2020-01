Nachladen von E-Autos bald so teuer wie Tanken

Ionity ist einer der größten Anbieter zum Laden von Elektroautos in Europa. Mittlerweile gibt es europaweit entlang der Hauptverkehrsadern über 200 Ionity-Schnellladestationen für E-Autos mit mehr als 860 Ladepunkten. Auch in Österreich gibt es rund 10 solcher E-Tankstellen.

Neben der extremen Ladeleistung waren bisher vor allem die Preise überzeugend. Pro Ladevorgang zahlte man 8 Euro - egal wie viel man aufladete.

Jetzt soll sich das Ganze aber ändern. Denn Ionity hebt mit 31. Jänner die Preise an. Nun werden pro Kilowattstunde (KWh) 0,79 Euro verrechnet. Diese Anhebung kommt für die Autofahrer in Extremfällen durchaus dicke. So kann es sogar eine Verzehnfachung des Preises sein.

Das heißt, dass man für einen Audi e-tron mit einer 95-kWh-Batterie rund 75 Euro pro Ladevorgang berappen muss. Auch wenn man noch 20 Prozent Akku hat, muss man 60 Euro zahlen. Auf eine Strecke von 100 Kilometern gerechnet, könnte das E-Auto damit rund 25 Euro verbrauchen.

"Electrek" sieht hinter diesem eklatantem Preisanstieg einen Plan abseits von purer Geldgier. Ionity ist ein Konsortium der Auto-Giganten Audi, BMW, Ford, Mercedes, Porsche und VW. Durch die Preiserhöhung soll erreicht werden, dass die Ladestationen nicht immer von Tesla-Fahrern blockiert werden. Denn für e-tron-Fahrer gibt es ohnehin Ladekarten, die das "Tanken" günstiger machen. Damit könnten die Ladestationen schneller freigegeben werden.