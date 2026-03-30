Osterboom bei Eiern: 90 % der Österreicher setzen auf heimische Herkunft – Millionen Eier im Verkauf

Zu Ostern greifen die Österreicher kräftig zu: Zwei Drittel kaufen mehr Eier als sonst – viele sogar über zehn Stück extra. Besonders wichtig ist dabei die Herkunft: 90 % achten auf österreichische Produkte und sind bereit, für Tierwohl und Qualität tiefer in die Tasche zu greifen.

Heimische Eier klarer Favorit: Beim Eierkauf sind sich die Österreicher einig: Regionalität steht an erster Stelle. Laut aktueller, repräsentativer Umfrage von Marketagent im Auftrag von REWE International AG achten 9 von 10 Konsumenten darauf, dass ihre Eier aus Österreich stammen. Damit liegen Eier sogar vor Fleisch und Milchprodukten, wenn es um Herkunft geht. Besonders stark ausgeprägt ist dieses Bewusstsein in Kärnten und Salzburg sowie bei der älteren Generation.

Ostern sorgt für echten Eier-Ansturm

Die Osterzeit bringt jedes Jahr einen regelrechten Nachfrage-Boom: 66 % der Bevölkerung kaufen rund um die Feiertage mehr Eier als üblich. Fast jeder Zweite legt dabei sogar mehr als zehn zusätzliche Eier in den Einkaufskorb. Auch der Handel spürt das deutlich: Die Supermarktkette bezieht rund 10,5 Millionen Ostereier von heimischen Produzenten – gefärbt und verpackt in Österreich.

Über alle Lebensmittelkategorien hinweg ist den Österreichern regionale Herkunft der Eier am wichtigsten. © Ja! Natürlich/Michael Reidinger

Qualität schlägt Preis

Neben der Herkunft spielen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle:

• 85 % achten auf die Haltungsform

• 77 % auf den Preis

Bemerkenswert: Ganze 72 % der Befragten sind bereit, für Eier aus tiergerechter Haltung mehr zu bezahlen. Tierwohl entwickelt sich damit immer mehr zum entscheidenden Kaufargument.

Tierwohl im Fokus des Handels

Der Lebensmittelhandel setzt verstärkt auf höhere Standards. So verzichtet BILLA bereits seit Jahrzehnten auf Käfigeier und bietet ausschließlich Produkte aus Boden-, Freiland- und Biohaltung an.

Eigenmarken wie Tonis Freilandeier und Ja! Natürlich stehen dabei für strengere Tierwohlkriterien – etwa mehr Platz für Tiere und gentechnikfreies Futter.

Keine Angst vor Eier-KnappheitTrotz der angespannten Lage durch die Vogelgrippe bleibt die Bevölkerung gelassen: Zwei Drittel der Österreicher rechnen nicht mit Engpässen zu Ostern. Ostern bleibt das Fest der Eier – und Regionalität ist dabei wichtiger denn je. Die Österreicher greifen bewusst zu heimischer Ware und zeigen: Qualität und Tierwohl dürfen auch etwas mehr kosten.