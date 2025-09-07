Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 18.400 aktien down -0.76% Andritz AG 60.75 aktien up +2.19% BAWAG Group AG 111.50 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 22.660 aktien up +1.98% CPI Europe AG 18.450 aktien up +1.37% DO & CO Aktiengesellschaft 224.50 aktien up +0.45% EVN AG 22.950 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 81.05 aktien down -2.29% Lenzing AG 26.600 aktien up +1.72% Mayr-Melnhof Karton AG 80.90 aktien up +1% OMV AG 46.100 aktien down -1.16% Oesterreichische Post AG 28.900 aktien down -0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.340 aktien down -3.61% SBO AG 26.350 aktien down -1.5% Telekom Austria AG 9.520 aktien down -0.31% UNIQA Insurance Group AG 12.120 aktien down -0.82% VERBUND AG Kat. A 61.90 aktien up +1.31% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.000 aktien up +0.11% Wienerberger AG 29.000 aktien down -0.34% voestalpine AG 28.600 aktien up +1.56%
  1. oe24.at
  2. Business
Red Bull
© oe24

Expansion

Red Bull baut erstes Werk außerhalb Österreichs

07.09.25, 10:47
Teilen

In Chiliwack in Kanada soll erstmals außerhalb Österreichs die geschützte Rezeptur des Energy Drinks hergestellt werden 

Der Energy-Drink-Hersteller Red Bull expandiert offenbar nach Kanada. In Chiliwack in der Provinz British Columbia soll ein neues Werk entstehen, in dem erstmals außerhalb von Österreich das Konzentrat für die Drinks, das eine geschützte Rezeptur ist, hergestellt werden soll, schreibt "Die Presse" unter Berufung auf der Zeitung vorliegende Unterlagen. Von Red Bull gab es auf APA-Anfrage bisher keinen Kommentar dazu.

Das Werk sei bereits im Bau, 60 Arbeitsplätze sollen vorgesehen sein. Bisher produziert Red Bull sein Grundstoffgemisch in Ludesch (Vorarlberg), abgefüllt wird die Mehrheit der Dosen vom Safthersteller Rauch. Nun dürfte ein zweiter Standort für die Produktion des Konzentrats hinzukommen. Laut "Presse" wurde der Deal für das neue Werk in Kanada bereits 2022 abgeschlossen, also noch unter der Führung von Dietrich Mateschitz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden