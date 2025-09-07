Red Bull baut erstes Werk außerhalb Österreichs

In Chiliwack in Kanada soll erstmals außerhalb Österreichs die geschützte Rezeptur des Energy Drinks hergestellt werden

Der Energy-Drink-Hersteller Red Bull expandiert offenbar nach Kanada. In Chiliwack in der Provinz British Columbia soll ein neues Werk entstehen, in dem erstmals außerhalb von Österreich das Konzentrat für die Drinks, das eine geschützte Rezeptur ist, hergestellt werden soll, schreibt "Die Presse" unter Berufung auf der Zeitung vorliegende Unterlagen. Von Red Bull gab es auf APA-Anfrage bisher keinen Kommentar dazu.

Das Werk sei bereits im Bau, 60 Arbeitsplätze sollen vorgesehen sein. Bisher produziert Red Bull sein Grundstoffgemisch in Ludesch (Vorarlberg), abgefüllt wird die Mehrheit der Dosen vom Safthersteller Rauch. Nun dürfte ein zweiter Standort für die Produktion des Konzentrats hinzukommen. Laut "Presse" wurde der Deal für das neue Werk in Kanada bereits 2022 abgeschlossen, also noch unter der Führung von Dietrich Mateschitz.