Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.200 aktien up +0.37% Andritz AG 60.85 aktien up +0.08% BAWAG Group AG 111.30 aktien up +0.45% CA Immobilien Anlagen AG 23.620 aktien up +0.77% CPI Europe AG 17.730 aktien up +0.28% DO & CO Aktiengesellschaft 226.00 aktien down -1.74% EVN AG 23.850 aktien up +0.21% Erste Group Bank AG 84.80 aktien up +0.24% Lenzing AG 25.200 aktien up +0.4% OMV AG 44.500 aktien down -1.16% Oesterreichische Post AG 30.050 aktien up +1.52% PORR AG 30.300 aktien down -0.16% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.700 aktien up +0.2% SBO AG 27.100 aktien down -0.37% STRABAG SE 84.00 aktien down -2.67% UNIQA Insurance Group AG 13.300 aktien up +0.15% VERBUND AG Kat. A 64.30 aktien up +0.7% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.750 aktien down -0.52% Wienerberger AG 27.140 aktien down -1.6% voestalpine AG 32.620 aktien down -2.8%
  1. oe24.at
  2. Business
Spitzen-Restaurant muss nach Top-Bewertung bei Gault Millau schließen
© Google Maps

Top-Lokal verloren

Spitzen-Restaurant muss nach Top-Bewertung bei Gault Millau schließen

10.10.25, 15:50
Teilen

Nur wenige Tage nach der Gault-Millau-Auszeichnung mit 15 Punkten schließt das Badener Restaurant "Paradies" wegen betriebswirtschaftlicher Probleme und Personalmangel im Service. 

Das Restaurant "Paradies" in Baden AG, das im aktuellen Gault-Millau mit 15 Punkten bewertet wurde, schließt mit sofortiger Wirkung. Kein anderes Lokal in der Stadt erhielt eine bessere Bewertung. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des neuen Guides verkündete der Betreiber plötzlich das Aus.

Finanzielle Herausforderungen & Fachkräftemangel 

Auf der Webseite des Restaurants heißt es: „Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Leider zwingen uns betriebswirtschaftliche Herausforderungen sowie der anhaltende Fachkräftemangel dazu, diesen Schritt zu gehen.“

Niklas Schneider, der das "Paradies" 2022 als Pächter übernommen hat, erklärte gegenüber der "Aargauer Zeitung", dass zu wenig Servicepersonal vorhanden gewesen sei, um den Gästebetrieb aufrechtzuerhalten. Das habe letztlich zu wirtschaftlichen Problemen geführt.

Der Geschäftsführer und Küchenchef betonte, dass für ihn nun vor allem die Zukunft seiner Mitarbeitenden im Vordergrund stehe. Eigene Pläne habe er derzeit noch keine.

"Sind nicht mehr in der Lage, euch zu verwöhnen“

Mit der sofortigen Schließung verlieren laut Mitteilung alle bestehenden Reservationen ihre Gültigkeit. „Wir sind nicht mehr in der Lage, euch zu verwöhnen“, teilte das Team des «Paradies» mit. Als Alternativen werden die Restaurants «Rampe» und «Grosser Alexander» in Baden empfohlen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden