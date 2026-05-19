Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 101.80 aktien down -2.86% Andritz AG 71.90 aktien down -2.44% BAWAG Group AG 146.90 aktien up +0.2% CA Immobilien Anlagen AG 25.200 aktien up +0.4% DO & CO Aktiengesellschaft 175.80 aktien down -2.87% EVN AG 29.050 aktien up +0.17% Erste Group Bank AG 96.85 aktien up +0.62% Lenzing AG 24.000 aktien up +0.42% OMV AG 63.85 aktien down -0.16% Oesterreichische Post AG 31.200 aktien down -1.27% PORR AG 34.250 aktien down -1.72% Palfinger AG 33.250 aktien down -2.49% Raiffeisen Bank Internat. AG 44.780 aktien down -1.8% SBO AG 34.500 aktien down -0.43% STRABAG SE 85.30 aktien down -2.74% UNIQA Insurance Group AG 16.700 aktien down -2.22% VERBUND AG Kat. A 62.10 aktien down -0.64% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.40 aktien down -3.11% Wienerberger AG 22.380 aktien up +0.09% voestalpine AG 44.060 aktien down -1.96%
  1. oe24.at
  2. Business
SEPA-Störung: Echtzeitüberweisungen plötzlich blockiert
© Getty Images

Banken-Panne

SEPA-Störung: Echtzeitüberweisungen plötzlich blockiert

19.05.26, 17:09
Teilen

Zahlreiche Bankkunden in Österreich konnten am Dienstag plötzlich keine Echtzeitüberweisungen mehr durchführen. Betroffen waren offenbar mehrere Institute gleichzeitig. 

Viele Nutzer meldeten in sozialen Netzwerken Probleme beim Geldtransfer. Besonders betroffen waren sogenannte SEPA-Echtzeitüberweisungen, bei denen Geld normalerweise innerhalb weniger Sekunden auf dem Empfängerkonto landet, unabhängig davon, bei welcher Bank dieses geführt wird.

Echtzeit-Zahlungen plötzlich nicht möglich

Mehrere Banken bestätigten die Ausfälle direkt in ihren Apps oder Online-Banking-Systemen. Kunden erhielten Hinweise, dass Echtzeitüberweisungen vorübergehend nicht verfügbar seien. So informierte etwa die Erste Bank ihre Nutzer darüber, dass derzeit technische Probleme bestehen würden und an einer Lösung gearbeitet werde. Teilweise kam es demnach auch dazu, dass eingehende Überweisungen abgelehnt wurden.

Normale Überweisungen liefen weiter

Von der Störung betroffen war offenbar nur das Echtzeit-System. Reguläre SEPA-Überweisungen konnten weiterhin durchgeführt werden, dauerten jedoch wie üblich länger. Brisant: Die Probleme beschränkten sich nicht nur auf einzelne Banken, sondern betrafen laut Berichten auch Drittinstitute. Dadurch kam es österreichweit zu Einschränkungen im Zahlungsverkehr.

Was hinter dem SEPA-System steckt

Seit Oktober 2025 gehören Echtzeitüberweisungen im europäischen Zahlungsraum zum Standard. Das System ermöglicht Geldtransfers innerhalb von wenigen Sekunden. Vor der Freigabe wird zusätzlich überprüft, ob Kontoname und IBAN zusammenpassen, um Fehler oder Betrugsfälle zu verhindern.

Nach mehreren Stunden konnten die Banken schließlich Entwarnung geben: Der technische Fehler im SEPA-System wurde laut aktuellen Informationen behoben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen