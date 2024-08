Lenzing verringerte Verlust im ersten Halbjahr 2024 leicht

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing meldet ein Ergebnis nach Steuern bei minus 65,4 Mio. Euro

Der Faserhersteller Lenzing hat seinen Verlust im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 leicht verringert. Unterm Strich stand ein Ergebnis nach Steuern von minus 65,4 Mio. Euro, nach einem Minus von 65,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode.

Umsatz gesteigert

Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen von 1,25 Mrd. auf 1,31 Mrd. Euro, was vor allem auf höhere Umsätze bei Fasern zurückzuführen sei, teilte Lenzing am Mittwoch in einer Aussendung mit.

EBITDA kletterte nach oben

Auch operativ stand das mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontierte Unternehmen im ersten Halbjahr besser da. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) kletterte von 136,5 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres auf 164,4 Mio. Euro. "Die Geschäftsentwicklung der Lenzing Gruppe zeigt weiter in die richtige Richtung, auch ohne wesentliche Erholung in den relevanten Märkten", kommentierte Lenzing-Chef Stephan Sielaff die Zahlen.