Liebes-Drama bei Nestlé: Ex-CEO hatte gleich ZWEI Geliebte

Es ist ein wahrer Liebes-Thriller - bei Nestlé ging es rund. Der ehemalige CEO Laurent Freixe wurde vergangenen Montag entlassen, weil seine Liebesbeziehung zu einer untergestellten Mitarbeiterin aufgeflogen ist. Jetzt kommen neue, brisante Details heraus.

Es ist wahrlich ein neuer Knaller im Skandal um den ehemaligen Nestlé-CEO. Das Investigativ-Portal „Inside Paradeplatz“ aus der Schweiz hat nun enthüllt, dass der inzwischen gefeuerte Manager eine zweite Geliebte im Unternehmen hatte - neben der Marketing-Mitarbeiterin, über die bereits berichtet wurde.

Partnerin wusste nichts von Affäre

Die "Bild" zitiert das Investigativ-Portal: Und zwar soll die Haupt-Geliebte nichts von der Affäre mit der anderen Mitarbeiterin gewusst haben. Diese arbeitete zu Beginn an einer regulären Fachposition in der Schweizer Firmenzentrale. Jahrelang soll sie mit Freixe eine Liebesbeziehung geführt haben, bis sie von seiner Affäre erfuhr.

Wollte sie sich rächen?

Dabei soll sie ihn auf frischer Tat ertappt haben - mit seiner Geliebten im Hotel. So erst flog die Affäre wohl auf: Die Haupt-Geliebte soll dann die verbotene Beziehung über das interne Meldeportal von Nestlé angeschwärzt haben. Die Top-Managerin habe Nestlé danach verlassen, berichtet „Inside Paradeplatz“; sie bekleide nun in einem anderen großen Unternehmen eine Top-Position.

Karriere-Sprung auch für Geliebte

Auffällig ist auch der Karriere-Sprung der zweiten Geliebten: Von einer Fachposition soll sie es innerhalb von nur eineinhalb Jahren auf die Führungsebene geschafft haben.

Nestlé wollte die Informationen der Investigativ-Journalisten nicht bestätigen.