Magenta Telekom: Mehr Umsatz im 1. Halbjahr 2025

Plus bei SIM-Karten, aber Zahl der Internetkunden stagniert.

Magenta Austria, die Österreich-Tochter der Deutschen Telekom, hat im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzplus von 1,8 Prozent auf 736,7 Mio. Euro erzielt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich um 1,5 Prozent auf 282,3 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Investitionen wurden um 5 Prozent auf 135,4 Mio. Euro gesteigert. Seit August ist ein neuer Magenta-CEO am Werk : Der Grazer und KI-Experte Thomas Kicker.

Dynamischer Wettbewerb

Während bei den SIM-Karten ein Plus von 4,5 Prozent auf 6,6 Millionen Stück verzeichnet wurde, stagnierte die Zahl der Internetkundinnen und -kunden bei 1,1 Millionen. Magenta verwies auf einen dynamischen Wettbewerb am Markt.