Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.780 aktien up +1.85% Andritz AG 62.55 aktien up +2.21% BAWAG Group AG 110.70 aktien up +1.56% CA Immobilien Anlagen AG 24.040 aktien up +1.95% CPI Europe AG 18.370 aktien up +4.67% DO & CO Aktiengesellschaft 203.00 aktien up +1.5% EVN AG 24.250 aktien up +1.46% Erste Group Bank AG 85.10 aktien up +2.16% Lenzing AG 25.900 aktien up +5.5% Mayr-Melnhof Karton AG 76.80 aktien up +1.99% OMV AG 45.320 aktien up +0.94% Oesterreichische Post AG 31.000 aktien up +0.81% Raiffeisen Bank Internat. AG 27.500 aktien up +10.35% SBO AG 29.100 aktien up +0.69% Telekom Austria AG 9.110 aktien down -0.44% UNIQA Insurance Group AG 12.900 aktien up +1.74% VERBUND AG Kat. A 66.40 aktien down -0.6% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.700 aktien up +1.06% Wienerberger AG 30.600 aktien up +4.58% voestalpine AG 25.840 aktien up +4.03%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Thomas Kicker, CEO bei Magenta Telekom
© Magenta Telekom

Plus bei SIM-Karten

Magenta Telekom: Mehr Umsatz im 1. Halbjahr 2025

07.08.25, 08:38 | Aktualisiert: 07.08.25, 11:19
Teilen

Plus bei SIM-Karten, aber Zahl der Internetkunden stagniert.

Magenta Austria, die Österreich-Tochter der Deutschen Telekom, hat im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzplus von 1,8 Prozent auf 736,7 Mio. Euro erzielt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich um 1,5 Prozent auf 282,3 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Investitionen wurden um 5 Prozent auf 135,4 Mio. Euro gesteigert. Seit August ist ein  neuer Magenta-CEO am Werk : Der Grazer und KI-Experte Thomas Kicker.

Dynamischer Wettbewerb  

Während bei den SIM-Karten ein Plus von 4,5 Prozent auf 6,6 Millionen Stück verzeichnet wurde, stagnierte die Zahl der Internetkundinnen und -kunden bei 1,1 Millionen. Magenta verwies auf einen dynamischen Wettbewerb am Markt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden