AUA
"Staff Tickets"

Ticketmissbrauch bei AUA aufgeflogen

Von
03.10.25, 11:00
Bei den Austrian Airlines kam es zur missbräuchlichen Verwendung von Staff Tickets. 

AUA-Mitarbeiter erhalten begünstigte Flugtickets, die sie in geringem Umfang an Freunde und Familie weitergeben können. Allerdings ist es dabei zu Missbrauch gekommen, wie die AUA gegenüber oe24 bestätigt.

"In Einzelfällen kam es zu missbräuchlicher Verwendung"  

Eine AUA-Sprecherin sagt auf oe24-Anfrage: "Wir bestätigen, dass es immer wieder in Einzelfällen zu missbräuchlicher Verwendung von Staff Tickets in der Vergangenheit kam. Bitte um Verständnis, dass wir uns zu weiteren Details zu diesem rein internen Thema nicht äußern."

Man arbeite daran, dass künftiger Missbrauch der begünstigten Staff Tickets verhindert wird. Mehr will man dazu aber derzeit nicht mitteilen, da es sich um ein internes Thema handelt.

