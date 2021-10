Elon Musk wird der erste Billionär der Welt

Mit seinem Raumfahrtunternehmens SpaceX wird Tesla-Gründer Elon Musk zig Milliarden Dollar verdienen.

Elon Musk, Mitinhaber des Raumfahrtunternehmens SpaceX und des Elektroautoherstellers Tesla, wird wahrscheinlich der erste Billionär der Welt. Zu dieser Prognose kommen die Analysten von Morgan Stanley.

Der 50-Jährige werde dabei in Zukunft vor allem Geld mit SpaceX machen. Das Unternehmen stelle stelle „jede vorgefasste Meinung darüber in Frage, was in Bezug auf Raketen, Trägerraketen und unterstützende Infrastruktur möglich und zeitlich möglich ist“, so Analyst Adam Hones. SpaceX werde das höchst bewertete Unternehmen der Welt sein.

SpaceX

Im aktuellen Forbes-Ranking ist Musk noch hinter Amazon-Gründer Jeff Bezos auf Platz 2. Sein Vermögen wird auf rund 151 Mrd. US-Dollar geschätzt.

SpaceX wurde im Juni 2002 von Elon Musk gegründet. Im September flog die erste nur aus Laien bestehende Raumfahrt-Crew erfolgreich einige Tage ins All. Die konkurrierenden Unternehmen Virgin Galactic von Richard Branson und Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos boten wohlhabenden Weltraumtouristen bisher nur ein kurzes Eintauchen in die Schwerelosigkeit: Ihre jeweiligen Jungfernflüge mit Branson und Bezos an Bord erreichten die Grenze zwischen Luft- und Raumfahrt, die sogenannte Karman-Linie bei rund 100 Kilometern Höhe.