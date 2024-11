× Wahlkampf-Menü: Das Lieblingsessen von Kamala Harris und Donald Trump

Am heutigen Dienstag entscheidet sich der US-Wahlkampf und es wird klar, ob Kamala Harris oder Donald Trump das höchste Staatsamt übernehmen wird. Doch welche Lieblingsspeise würden die beiden sich bei einem Wahlsieg gönnen?

Nach monatelangem Wahlkampf entscheiden die US-Bürger heute über die Zukunft ihres Landes – und es könnte kaum spannender sein. Die Wahl verspricht ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem jede Stimme zählt. Selbst das Thema Essen spielte im Wahlkampf eine große Rolle: Donald Trump ließ sich als Pommes-Verkäufer bei McDonald’s ablichten, während Kamala Harris Eisbecher verteilte, um ihre Volksnähe zu zeigen. Mit welchen Speisen die Kandidaten ihren möglichen Sieg feiern würden, verraten wir hier.



Kamala Harris: Die Rolle der Kulinarik im Wahlkampf

Wie Kamala Harris in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ verriet, ist sie eine leidenschaftliche Köchin – auf Reisen nimmt sie sogar frische Kräuter mit. Laut der „NZZ“ ist Kulinarik nicht ohne Grund ein fester Bestandteil ihres Wahlkampfs: Sie gibt einen persönlichen Einblick und zeigt eine andere Seite von sich. So wirkt sie nahbarer und bringt Wärme und Authentizität in ihre Kandidatur, während Kritiker sie oft als kühl, zu intellektuell und distanziert beschreiben.

© Getty Images ×

Dabei präsentiert sich Harris als Verfechterin einer zeitgemäßen Hausmannskost, die den multikulturellen Charakter Amerikas widerspiegelt. Ihre Vorliebe für Süßes, etwa Eis und Kuchen, sorgt zusätzlich für Sympathie-Punkte.

Kamala Harris' Lieblingsessen

In einem YouTube-Video enthüllte Kamala Harris, dass ihr Lieblingsessen Gumbo ist – ein traditioneller Eintopf aus der kreolischen Küche Louisianas. Dieses herzhafte Gericht wird mit einer Basis aus Mehl und Fett zubereitet, kombiniert mit Fleisch oder Meeresfrüchten und aromatischem Gemüse. Doch auch Süßes darf bei Harris nicht fehlen: Im Juli besuchte sie mit ihren Nichten die Eröffnung eines Eisladen-Pop-ups in Washington und konnte auch den mit Zuckerguss verzierten Donuts nicht widerstehen. Beim Besuch einer Bäckerei freute sie sich besonders über einen saftigen Schoko-Karamell-Kuchen.

Donald Trumps Vorliebe für Fast Food

© Getty Images ×

Donald Trump hat offen zugegeben, dass er ein großer Fan von McDonald’s ist, wo er regelmäßig bestellt. Kürzlich stattete er der Fast-Food-Kette einen Besuch ab und legte für einen PR-Stunt eine "Schicht" als Mitarbeiter ein. Auch KFC, bekannt für seine riesigen Eimer mit frittierten Hähnchenteilen, zählt zu Trumps Favoriten – häufig wird er mit dieser Mahlzeit auf Fotos in seinem Privatjet gesehen.

Donald Trumps Lieblingsessen

Trump ist vor allem ein Fleischliebhaber. Hackbraten zählt zu seinen absoluten Favoriten. Der Hamburger Sternekoch Karlheinz Hauser, der zwei Jahre im privaten Mar-a-Lago-Club von Trump tätig war, erzählte „Yahoo“, dass Trumps Lieblingsgericht der Mar-a-Lago-Hackbraten nach dem Rezept seiner Mutter sei.

Ähnlich wie Harris hat jedoch auch Trump eine Schwäche für Süßes: In einem Interview mit „US Weekly“ im Jahr 2010 verriet er seine Vorliebe für die Eissorte Kirsch-Vanille.